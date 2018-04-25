Отдохнуть за 200 евро

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По данным социологов Spinter tyrimai, в этом году на отпуска жители Литвы готовы потратить не более 200 евро. Большинство опрошенных намерены отдыхать не дольше недели и в пределах страны.

Опрос, проведенный по заказу оператора европейских паромных переправ DFDS, показал также разницу в планах мужчин и женщин: первые готовы потратить 200, вторые – до 100 евро. У 12 процентов респондентов планы еще скромнее – на неделю отдыха они хотят потратить до 50 евро.

Есть и те, кто не хочет себя ограничивать: 10 процентов опрошенных готовы заплатить за свой отдых более 400 евро. Это, как правило, молодые люди, живущие в больших городах.

Представитель компании DFDS Вайдас Клумбис говорит, что в этом сезоне на самых популярных паромных маршрутах – в Германию и Швецию – каюты заказывают в основном не туристы, а те, кто едет в эти страны на работу. Правда, в последнее время наметилось оживление и среди отдыхающих в Западной Европе. Большинство в посткарантинный период если и выезжают куда-то на отдых, то на своих автомобилях и кемперах и не особенно далеко, чтобы в случае новых ограничений успеть вернуться домой.

Подготовлено по сообщениям СМИ