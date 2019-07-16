Отец А. Палецкиса: сыну не разрешают встречаться с близкими

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Подозреваемый в Литве шпионаже в пользу России Альгирдас Палецкис не может встретиться с близкими – за девять месяцев ему всего раз позволили увидеться с женой, говорит отец подозреваемого, бывший европарламентарий Юстас Палецкис.

«Почти за девять месяцев одну встреча была у жены, больше никто: ни дети, ни родители, ни другие близкие, – не встречались. Общаемся письмами», – сказал Ю. Палецкис BNS.

Бывший политик сказал, что сын «категорически отрицает обвинения».

Ю. Палецкис говорит, что видеться с близкими его сыну не позволяет прокурор, и удивлен таким решением.

«Насколько я знаю от адвоката, это прерогативы прокурора. Почему он принимает такие решения, я не могу сказать, так как я не юрист. Что это может хотя бы как-то повредить расследованию… даже не представляю, чем это может повредить. Может, это какое-то средство давления», – рассуждал он.

Подозреваемый в шпионаже А. Палецкис находится под арестом с октября прошлого года, прокуроры предлагают продлить его арест еще на три месяца. Каунасский окружной суд во вторник должен принять соответствующее решение.

По словам Ю. Палецкиса, условия ареста сын «считает терпимыми».

По данным новостного портала delfi.lt, в отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.

Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать с осужденным в другом деле сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николаем Филипченко, предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.

Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.

Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший лидер А. Палецкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки в связи с угрозами национальной безопасности.

Разведка назвала СНФ благоприятствующей России политической партией.

Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте.

BNS