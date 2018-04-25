Отели Турции откажутся от «шведского стола» после пандемии

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Издание Ahaber пишет, что турецким отельерам после пандемии придётся отказаться от «шведского стола» в ресторанах ради безопасности туристов.

Минкультуры и туризма Турции представило новые требования для работы отелей после запуска внутреннего туризма в конце мая. Согласно им, системы питания «шведский стол» больше не будет, предполагается обслуживание гостей по меню.

Первоначально к работе допустят гостиницы, имеющие сертификаты об отсутствии коронавируса. Им разрешат использовать только половину номерного фонда для размещения постояльцев. Они должны будут обеспечить гостям возможность соблюдения социальной дистанции. Число шезлонгов на пляжах уменьшат в два раза.

Ряд мер примут и в других объектах курортной инфраструктуры — кафе, клубах, магазинах. Их персонал перед началом работы должен будет проходить медосмотр, работать в перчатках и масках или даже в специальной защитной одежде.