Отказ Минска сотрудничать с ENSREG недопустим, говорит Д. Крейвис

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Отказ Минска сотрудничать с Европейской группой регуляторов по ядерной безопасности (ENSREG) недопустим, говорит литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.

«Беларусь по-прежнему игнорирует требования стандартом ядерной безопасности и охраны окружающей среды, и это совершенно недопустимо»,- сказал для пресс-релиза Д. Крейвис.

По его словам, Литва будет и впредь добиваться, чтобы небезопасные атомные станции вблизи границы Литвы не эксплуатировались.

Делегация Еврокомиссии (ЕК) и экспертов ENSREG во вторник отменила визит на Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце. Эта поездка должна была состояться в среду, в ходе миссии планировалось дать оценку тому, как на БелАЭС обстоят дела с проведением в жизнь основных требований ядерной безопасности Евросоюза.