Отказавшийся от мандата Р. Карбаускис обещает и дальше активно участвовать в политике

«Первая работа, которая нас ждет, которая должна быть сделана в декабре, это формирование теневого правительства и подготовка его программы. Далее прочие дела, связанные с партией – подготовка к муниципальным выборам», – сказал лидер бывших правящих.

В ответ на вопрос о том, будет ли он уделять больше времени бизнесу, он ответил, что пока об этом не думал.

Р. Карбаускису принадлежит одна из крупнейших сельскохозяйственных групп в Литве – Agrokoncernas.

Р. Карбаускис также не жалел критики в адрес новых правящих правоцентристов и отметил, что его уход является «единственным путем» для получения ЛСКЗ постов в сейме.

«В качестве крупнейшей оппозиционной фракции мы должны были быть представлены в руководстве сейма, мы должны были получить председателя Комитета аудита, и все другие позиции, которые принадлежат по уставу и парламентским традициям», – сказал председатель ЛСКЗ.

Среди оппозиционных фракций у ЛСКЗ 32 представителя в сейме, у Социал-демократической партии – 12, у Партии труда – десять.

Р. Карбаускис был избран в сейм по списку «аграриев».

Лидер «аграриев», у которых в сейме прежнего созыва была крупнейшая правящая фракция, был старостой этой фракции и главой Комитета по вопросам культуры.

По данным опроса, проведенного в сентябре компанией Vilmorus, Р. Карбаускиса положительно оценивали 29,2% опрошенных, отрицательно – 50,4% респондентов.

Р. Карбаускис был депутатом три срока полномочий: в 1996-2000, 2000-2004 и 2016-2020 годах.