Отказавшийся от мандата Р. Карбаускис обещает и дальше активно участвовать в политике

Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) прекратила депутатские полномочия председателя Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунаса Карбаускиса, он обещает и далее активно участвовать в политике.
«Я буду часто возвращаться в сейм, поскольку фракция ЛСКЗ является крупнейшей оппозиционной фракцией, они действительно будет выполнять ту работу, которая намечена, я являюсь председателем ЛСКЗ, и наше сотрудничество с фракцией неизбежно и будет очень напряженным», – сказал Р. Карбаускис журналистам после заседания ГИК.
Он утверждает, что первейшей задачей является формирование теневого правительства, а затем – подготовка к муниципальным выборам.
«Первая работа, которая нас ждет, которая должна быть сделана в декабре, это формирование теневого правительства и подготовка его программы. Далее прочие дела, связанные с партией – подготовка к муниципальным выборам», – сказал лидер бывших правящих.
В ответ на вопрос о том, будет ли он уделять больше времени бизнесу, он ответил, что пока об этом не думал.
Р. Карбаускису принадлежит одна из крупнейших сельскохозяйственных групп в Литве – Agrokoncernas.
Р. Карбаускис также не жалел критики в адрес новых правящих правоцентристов и отметил, что его уход является «единственным путем» для получения ЛСКЗ постов в сейме.
«В качестве крупнейшей оппозиционной фракции мы должны были быть представлены в руководстве сейма, мы должны были получить председателя Комитета аудита, и все другие позиции, которые принадлежат по уставу и парламентским традициям», – сказал председатель ЛСКЗ.
Среди оппозиционных фракций у ЛСКЗ 32 представителя в сейме, у Социал-демократической партии – 12, у Партии труда – десять.
Р. Карбаускис был избран в сейм по списку «аграриев».
Лидер «аграриев», у которых в сейме прежнего созыва была крупнейшая правящая фракция, был старостой этой фракции и главой Комитета по вопросам культуры.
По данным опроса, проведенного в сентябре компанией Vilmorus, Р. Карбаускиса положительно оценивали 29,2% опрошенных, отрицательно – 50,4% респондентов.
Р. Карбаускис был депутатом три срока полномочий: в 1996-2000, 2000-2004 и 2016-2020 годах.