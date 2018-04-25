Фото BFL/Греты Скарайтене

На этой неделе открылся Фабийонишкский бассейн и спортзал, который администрирует общественное учреждение Sveikas miestas.

Однако надо помнить, что будут действовать строгие правила и ограничения. Количество посетителей будет ограничено, у каждого будут мерить температуру, регистрация будет проводиться накануне посещения по интернету. «Активность сложно прогнозировать, но, скорее всего, она будет высокой, поэтому мы просим проявить понимание, ведь мы сможем принять не больше 60 человек, только так возможно обеспечить безопасность. Каждый день поток в соответствии с регистрацией будет распределяться через два часа – одному человеку дается 1,5 часа, полчаса на дезинфекцию, потом следующий поток. За один заход люди смогут или плавать, или участвовать в тренировке, или заниматься в тренажерном зале. В бассейне одновременно могут плавать до 30 человек, на тренажерах заниматься – до 10 человек, в зале для групповых занятий – до 10 человек, в функциональной зоне — до 10», — сказал руководитель Sveikas miestas Мантас Паулаускас.

Информация для посетителей:

посетители должны приходить в масках;

на входе будут измерять температуру;

важно соблюдать дистанцию 2 м;

там, где образуются очереди, будут размечено расстояние между людьми (не меньше 1 м);

регулярно будет проводиться дезинфекция помещений и поверхностей;

на входе на видном месте будет информация о необходимости соблюдать правила гигиены;

созданы условия для соблюдения гигиены рук;

рекомендуется не посещать бассейн жителям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями; на одного человека запланирована площадь 10 кв. м.;

время работы в рабочие дни с 6.00 до 21.30 , в выходные – с 8.00 до 20.30.

Информация «ЛК», vilnius.lt