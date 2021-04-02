Открытие нового центра массовой вакцинации в Вильнюсе в Жирмунай

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Уже в субботу, 3 апреля, с самого утра начнёт действовать ещё один центр массовой вакцинации, основанный в Литовском центре дополнительного образования школьников в Жирмунай (ул. Жирмуну, 1В), в котором смогут поставить прививку до 2 000 человек в день.

В центре приступят к работе 40 медиков, на помощь которым придут добровольны из общества Красного Креста. Одновременно здесь смогут получить вакцинацию 14 человек. Пока в центре будут обслуживаться жители в соответствии со списками приоритетных групп, по приглашению поликлиники района Антакальнис.

Вильнюсское городское самоуправление также рассматривает возможность приобретения услуг по оказанию некоторых дополнительных необходимых для вакцинации услуг у других поставщиков. Подписание договора аренды с Litexpo намечено в течение ближайших недель.

Планируется, что центр массовой вакцинации в помещениях центра Litexpo начнёт действовать во второй половине апреля – в начале мая, в зависимости от количества получаемой вакцины. В центре Litexpo будут работать представители учреждений по надзору за личным здоровьем из Шяшкине, Каролинишкес и частных клиник. Для оказания помощи по координации потоков вакцинируемых жителей будут привлечены добровольцы.

Информация vilnius,lt