Открытие новой столицы Египта и Большого египетского музея перенесены на 2021 год

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Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси сообщил о переносе на 2021 год открытия нескольких проектов национального значения, которые должны были начать работу в 2020 году. Многие из них расположены в новой административной столице.

Среди объектов, открытие которых отложено, — и Большой египетский музей, который возводится в Гизе. Строительство Великого египетского музея было начато в марте 2012 года, после продолжавшегося несколько лет конкурса, в котором приняли участие 1.557 проектов. Его сметная стоимость составила около 800 миллионов долларов.

Победу на конкурсе одержал проект бюро Henenghan Peng. Здание музея будет представлять собой пирамиду из стекла и бетона, которая станет современной версией Великих пирамид Гизы. Он станет домом для крупнейшего в мире собрания древнеегипетских артефактов. Планировалось, что музей откроется еще в 2018 году.

Новая административная столица, возводимая между Каиром и Суэцким каналом, стала главным проектом, инициированным ас-Сиси. Планировалось, что правительство переедет в возводимый город летом 2020 года. Однако нехватка финансирования и отказ инвесторов от участия привели к затягиванию строительства.