Открытие ряда видов деятельности в Литве будет проходить поэтапно – И. Шимоните

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Рассматриваемое в правительстве Литвы открытие различных видов деятельности будет проходит поэтапно в течение двух недель, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Действительно все изменения вступят в силу в понедельник, поскольку для этого есть объективные препятствия. Это достаточно много видов деятельности, на сей раз правительство стремилось немного изменить способ действия. (…) На сей раз мы решили принять решения в отношении тех видов деятельности, которые мы не связываем с паспортом возможностей и разнести на две недели поэтапно открытие этих видов деятельности», – заявила премьер в среду на пресс-конференции.

По ее словам, новый этап связан с возможностями тестирования, поскольку работники открывающихся сфер деятельности должны будут пройти проверку на COVID-19.

«Сейчас мы в день тестируем около 20 тысяч – много тестов выполняется, много людей, и очень большая нагрузка на мобильные пункты, поэтому если большой поток начинающих работать скопится в одной временной точке, то будет и неразбериха, и сложно будет это распределить», – сказала И. Шимоните.

По ее словам, в понедельник могут начать работу магазины в торговых центрах, а до выходных – уличные кафе. На последующей неделе можно разрешить открыться спортклубам, а с 3 мая – оставшимся рынкам.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Открытие спортклубов и учреждений культуры для посетителей вступит в силу с понедельника.

В среду правительство рассмотрело предлагаемые послабления, окончательное решение по ним планируется принять в четверг.