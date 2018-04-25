Открывается первый в мире банк для ЛГБТ-сообщества

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Платформа для цифровых банков Daylight открывает первый в мире банк для ЛГБТ-сообщества. Там его представители смогут преумножить свои сбережения на создание семьи или оплачивать операции по смене пола. Об этом рассказывает CNBC.

«Мы уделяем очень мало внимания финансовой жизни представителей ЛГБТ. Для них есть только свои СМИ, сайты знакомств и линии одежды», — говорит Роб Кертис, генеральный директор Daylight.

В то же время, по его словам, около 30 млн американцев идентифицируют себя как ЛГБТ.