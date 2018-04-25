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Открывается первый в мире банк для ЛГБТ-сообщества

Фото pixabay.com

Платформа для цифровых банков Daylight  открывает первый в мире банк для ЛГБТ-сообщества. Там его представители смогут преумножить свои сбережения на создание семьи или оплачивать операции по смене пола. Об этом рассказывает CNBC

«Мы уделяем очень мало внимания финансовой жизни представителей ЛГБТ. Для них есть только свои СМИ, сайты знакомств и линии одежды», — говорит Роб Кертис, генеральный директор Daylight.

В то же время, по его словам, около 30 млн американцев идентифицируют себя как ЛГБТ. 

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Банк Daylight начнет свою работу в середине декабря с бета-версии. Первое время она будет доступна только для нескольких сотен человек из Калифорнии и Нью-Йорка. Затем компания планирует расширяться. Клиенты Daylight смогут использовать в банке то имя, которое они считает своим (даже если в паспорте написано другое и другой пол).

Клиенты банка смогут оформить копилку для средств на создание семьи. По данным исследований, 63% ЛГБТ-миллениалов хотят стать родителями, однако высокая стоимость процедуры ЭКО и усыновления становится большим препятствием для однополых пар.

Создатели говорят, что их банк также будет помогать однополым парам или одиноким гомосексуалам советами по воспитанию детей и планированию семьи — подскажут, где лучше растить ребенка и каковы законы штата в этой области. 

korrespondent.net

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