Отмечается рост дезинформации о коронавирусе – армия

Фото/ kam.lt/Asociatyvi srž. sp. Ievos Budzeikaitės

Увеличивается количество информационных инцидентов, связанных с коронавирусом, а военные НАТО в Литве остаются основной мишенью дезинформации, сообщил Департамент стратегической коммуникации литовской армии.

Аналитики департамента, осуществляющие постоянный мониторинг, с 17 по 23 апреля зафиксировали 96 информационных инцидентов, связанных с COVID-19. Это на 16 больше, чем неделю назад.

В целом с 1 февраля по 23 апреля было выявлено 869 различных информационных инцидентов, распространяемых в электронном пространстве на литовском, русском, английском языках, которые связаны с коронавирусом.

Армия отмечает, что распространители дезинформации стремятся воспользоваться страхом перед пандемией COVID-19 и создать напряжение в обществе, негативно настроить людей против военных союзников НАТО в Литве.