Отмененный из-за пандемии Еврофестиваль фольклора в Клайпеде – в 2022 году

В 2022 году «Европеада» должна была проходить в итальянском Трапани, однако, поскольку право проведения несостоявшегося фестиваля было и за Клайпедой, итальянцы будут его хозяевами в 2023 году.

«Обнадеживающая новость для Клайпеды – пандемия не лишит нас возможность созвать любителей фольклора разных народов и культур на литовском взморье», – отметил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

«Европеада» должна была состояться в Клайпеде в 2020 году, однако в связи с началом пандемии COVID-19 в том году состоялось лишь виртуальное мероприятие. В этом году международная фестивальная общественность по причине пандемии решило не проводить фестиваль и перенести его на следующий год.

Основная цель фестиваля – пестование разнообразия европейских культур и укрепление дружбы народов. Это фестиваль, привлекающий тысячи европейцев, на котором представляются региональные искусство и традиции.