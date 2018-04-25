Отменять карантин пока не планируется — министр здравоохранения А.Вярига

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Отменять карантин пока не планируется, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Он говорит, что предложит правительству продлить карантин еще на две недели.

«Что касается карантина — пока планов полностью его отменить нет. Думаю, что правительство в среду и рассмотрит такие сроки», — сказал министр на пресс-конференции в среду.

«Срок традиционный — две недели», — добавил он, отвечая на вопрос, на какой срок предлагается продлить карантин.

А. Вярига подчеркнул, что сроков карантина опасаться не следует, потому что все больше пространств общественной жизни и досуга открывается для людей, а ограничения постепенно будут сниматься.

По его словам, карантин необходим, чтобы держать под контролем инфекцию, «которую до сей поры контролировать удавалось неплохо».

Министр также не исключил, что если число случаев заболеваний снова станет расти, условия карантина могут быть ужесточены.

Чтобы обуздать распространение коронавируса, 16 марта в Литве был введен карантин, сейчас он продлен до 11 мая.