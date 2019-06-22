Отмывание денег по-литовски

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Согласно легенде, термин «отмывание денег» появился в США во времена сухого закона, когда чикагская мафия получала большие доходы от нелегальной торговли спиртным и из других источников. Якобы в то время была разработана схема, по которой эти доходы официально оформлялись как выручка сети автоматических прачечных. Услуги прачечных оплачивались наличными, поэтому отследить, сколько человек реально ими пользовалось, было невозможно, что позволяло гангстерам «подмешивать» криминальные деньги в легальную выручку прачечных. По ассоциации с прачечными процесс превращения нелегальных денег в легальные и был назван money loundering, т. е. «стиркой» или «отмыванием». Однако это лишь миф. Действительность – прозаичнее.

Два каунасских бизнесмена «отмыли» более 400 тысяч евро, предоставляя гостиничные номера в Паланге, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) Литвы.

Предприниматели использовали один из крупнейших сервисов в Литве для продажи на нем купонов для размещения в отелях Паланги. Предлагались отели и виллы по очень выгодной цене, включавшей не только проживание, но и питание. Также отдыхающим предлагались развлечения — езда на велосипеде, скандинавская ходьба и СПА-процедуры.

Выяснилось, что большинство клиентов переводили деньги за ночевку в отеле или отдых на вилле на банковские счета, указанные на портале. Эти счета принадлежали компаниям, якобы управляющим гостиницей и виллами. Полученные деньги предприниматели немедленно снимали с банковских счетов. Согласно данным расследования, за три года каунасцы изъяли таким образом 415 тысяч евро наличными.

Для того чтобы официально зарегистрировать свою деятельность, каунасцы предоставили информацию о том, что работники их гостиниц зарабатывают от 86 до 200 евро в месяц.

В результате следователи выяснили, что только небольшая часть средств была использована на неофициальную выплату зарплат сотрудникам гостиницы и виллы. Подсчитано, что зарплаты на сумму 55 тысяч евро были выплачены незаконно, в конвертах. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что 19 сотрудников вообще были нелегально устроены на работу.

Предприниматели, скрывая детали своего бизнеса, предоставляли ложную информацию о доходах и уклонялись от уплаты налогов. Кроме того, управляющие компании не регистрировались как плательщики НДС, скрывая фактический доход, хотя они должны были сделать это и заплатить девять процентов.

Предприниматели могут получить за незаконную деятельность до десяти лет лишения свободы.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ