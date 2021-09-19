«Отмывание» денег в недвижимости

Торговля недвижимым имуществом в Литве остается одним из видов деятельности с наибольшим риском отмывания денег. Эксперты Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) отмечают, что все еще немалая часть недвижимости в Литве приобретается при расчетах наличными деньгами, сообщает BNS.

По данным службы, в свою очередь, компании по недвижимости, брокеры не выполняют тщательных проверок клиентов и происхождения имеющихся у них средств, не сообщают о подозрительных операциях.

По данным анализа сектора недвижимости, который провела СРФП, за последние два с половиной года минимальная совокупная использованная в сделках в этом секторе сумма наличных могла достигать более 169 млн евро.