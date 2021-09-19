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«Отмывание» денег в недвижимости

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Торговля недвижимым имуществом в Литве остается одним из видов деятельности с наибольшим риском отмывания денег. Эксперты Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) отмечают, что все еще немалая часть недвижимости в Литве приобретается при расчетах наличными деньгами, сообщает BNS. 

По данным службы, в свою очередь, компании по недвижимости, брокеры не выполняют тщательных проверок клиентов и происхождения имеющихся у них средств, не сообщают о подозрительных операциях. 

По данным анализа сектора недвижимости, который провела СРФП, за последние два с половиной года минимальная совокупная использованная в сделках в этом секторе сумма наличных могла достигать более 169 млн евро. 

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Анализ показал, что лишь небольшая часть агентств посредников и брокеров соблюдает требования, предусмотренные в Законе о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, в отношении клиента и происхождения его средств или сообщают о подозрительных операциях, расчетах наличными средствами.  

По данным службы, лишь 7,8% из проанализированных компаний хотя бы раз предоставляли информацию о расчетах наличными во время сделки, сумма которых была равна или превышала 15 тыс. евро. Лишь около 16% из оцененных агентств выполняли установленные законом требования.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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