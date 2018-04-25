default image
ВОЗ не рекомендует ходить в ночные клубы

Подробнее...
default image
За карантин обанкротилось наполовину меньше предприятий, чем в 2019 году

Подробнее...
default image
Несмотря на рост случаев COVID-19 в Литве, обстоятельства заражения ясны

Подробнее...
default image
В Айя-Софии совершен первый за 86 лет пятничный намаз

Подробнее...
default image
В. Янулявичюс надеется, что Кабмин будет консультироваться по помощи ЕС

Подробнее...
default image
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Подробнее...
default image
Гондольеры Венеции добились уменьшения количества людей в лодках

Подробнее...
default image
Отношение к финпомощи ЕС закрытию Игналинской АЭС у формирующих энергетическую политику сдержанное

Подробнее...
default image
Гренландцы проголосовали за сохранение скандальной статуи колонизатора

Подробнее...
default image
Idavang: развитие в Литве ограничивают правовые требования

Подробнее...
default image
Uber запустит сервис речного такси в Лондоне

Подробнее...
default image
Г.Науседа надеется, что соглашение ЕС по помощи будет ратифицировано в сейме осенью

Подробнее...
default image
Увольняются педагоги

Подробнее...
default image
Продажи автомобилей

Подробнее...
default image
Отдохнуть за 200 евро

Подробнее...
default image
Демографический кризис

Подробнее...
default image
Одноразовые выплаты на детей

Подробнее...
default image
«Миссия: чистое лето»

Подробнее...
default image
В Грюнвальдской битве победила общность народов

Подробнее...
default image
Экономика растет вместе с ценами

Подробнее...
default image
Снизилась базовая цена тепловой энергии

Подробнее...
default image
Отказаться от пластиковых пакетов

Подробнее...
default image
Коронавирус: группы риска

Подробнее...
default image
Коронавирус находит лазейки

Подробнее...
default image
Исторический «небоскреб» передан городу

Подробнее...
default image
Европол раскрыл масштабную сеть фальшивомонетчиков

Подробнее...
default image
Преподобномученики Антоний Супрасльский и Павел Виленский

Подробнее...
default image
Литва в числе лидеров по неравенству доходов

Подробнее...
default image
Альтернативы тюремному заключению

Подробнее...
default image
Общественный транспорт столицы

Подробнее...
default image
Тенденции расхода питьевой воды

Подробнее...
default image
Очереди в детсад

Подробнее...
default image
Безумные приключения на Карибах

Подробнее...
default image
Наш малыш

Подробнее...
default image
Все реестры и системы, находящие в ведении Минюста Литвы, действуют

Подробнее...
default image
Из-за проблем в e.sveikata проверенные на мобильных пунктах не получают сообщений

Подробнее...
default image
Крупнейший автобусный перевозчик Европы объявил об остановке деятельности

Подробнее...
default image
Минздрав снижает показатель заболеваний COVID-19 до 16 случаев на 100 тыс. населения

Подробнее...
default image
В РФ запустили упрощенное получение гражданства

Подробнее...
default image
В ЕС считают "маловероятным" подписание торгового соглашения с Британией

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика,Энергетика

Отношение к финпомощи ЕС закрытию Игналинской АЭС у формирующих энергетическую политику сдержанное

Nuotrauka enmin.lrv.lt

После того, как лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) договорились выделить на закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) до 2027 года 490 млн евро — это меньше, чем просила Литва, министр энергетики считает доброй вестью то, что объем финансового участия Литвы будет меньше, чем предусматривалось ранее. 

«Это для нас не победа и не проигрыш, так как сумма осталась той же, однако сами условия стали лучше, потому что закреплено, что национальный вклад будет 14% — как известно, ранее Еврокомиссия (ЕК) предлагала этот вклад софинансирования в объеме 20%», — прокомментировал во вторник BNS  Жигимантас Вайчюнас. 

Председатель парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подерис говорит, что необходимо прилагать все усилия для обеспечения необходимого финансирования в будущем. 

«Сейчас еще трудно оценить, новость совсем свежая. Разумеется, она несколько разочаровывает (…) Нужно прилагать все усилия, (действовать — ред.) всеми возможными способами, даже такими неординарными, которые сразу даже невозможно предусмотреть. Все равно это же наше обязательство, но это также обязательство и Брюсселя», — сказал BNS В. Подерис. 

Политик подчеркнул, что ИАЭС была построена не по инициативе Литвы и ее закрытие — чересчур тяжелое бремя для Литвы. 

«Нам всем следует вспомнить и ту историю, что АЭС строилась для всего региона — не для Литвы и не инициатива Литвы была строить такую огромную станцию. Так что теперь Европа должна обязательно участвовать в ее закрытии», — сказал он. 

По словам В. Подериса, на переговорах о финансировании Литвы сделала все, что могла. 

Европарламент выразил поддержку просьбе Литвы, чтобы на закрытие ИАЭС в новом бюджете Евросоюза (ЕС) было выделено 780 млн евро. ЕК предложила выделить 552 млн евро.

На 2014-2020 годы ЕС выделил для закрытия станции 450,8 млн евро, на 2007-2013 годы – 837,4 млн евро.

Литва обязалась закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. Станция была окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию будут продолжаться до 2038 года. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.