Отопительный сезон: готовьте кошельки

Как мы уже сообщали, в этом году значительно подорожает отопление. Как оказалось, самый большой ценовой скачок ожидается в Вильнюсе. Изменение цен на тепловую энергию в муниципальных образованиях в наступающем сезоне будет зависеть от основного вида используемого топлива.
Там, где больше используется газ для производства тепла, цена будет выше, и самая высокая предполагается для потребителей Вильнюсских тепловых сетей. В топливной структуре этой компании газ составляет 44 процента. По прогнозам Государственной комиссии по ценам и контролю за энергетикой Литвы, средняя цена на тепловую энергию в Вильнюсе в наступающем отопительном сезоне составит 5,48 цт/кВтч по сравнению с 3,69 цт/кВтч в прошлом году. Таким образом, жители Вильнюса будут платить за тепло на 48,51 проц. больше, чем в прошлом году.
Самое незначительное повышение цены на тепловую энергию (3,31%) в Каунасе — с 3,32 цт/кВтч в прошлом отопительном сезоне до 3,43 цт/кВтч в следующем. Причина в том, что в структуре топлива, используемого поставщиком тепла Kauno Energija, основную долю составляет биотопливо. В Клайпеде отопление подорожает на 15,63 проц. — с 4,67 цт/кВтч в прошлом сезоне до 5,40 цт/кВтч в следующем сезоне. В Шяуляй прогнозируется повышение почти на 30 проц. — с 3,92 цт/ кВтч до 5,07 цт/кВтч. В Панявежисе прогноз повышения тарифов составляет 14,05 проц. — с 4,27 цт/кВтч до 4,87 цт/кВтч.
Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, комментируя столь значительное увеличение расходов на отопление, отметил в интервью LRT: «Мы могли бы амортизировать эту цену, и тогда жители Вильнюса не испытали бы никакого повышения цен, если бы государственная компания Ignitis, которая строит завод по сжиганию мусора в Вильнюсе, фактически выполнила обещания, данные муниципалитету и жителям Вильнюса. Завод, производя из сжигаемых отходов электричество, тепло, получаемое в качестве побочного продукта, поставлял бы по нулевой себестоимости. Пока не удалось воплотить эти обещания в жизнь».
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt