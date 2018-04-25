Отопительный сезон с низкими ценами

Фото BFL/ Томас Урбеленис

1 октября в столице начался отопительный сезон.

«Новый отопительный сезон вильнюсцы встречают с доброй вестью о значительно сниженной цене за отопление. В октябре стоимость отопления для вильнюсцев будет на 21% меньше, чем в то же время прошлого года (в октябре 2018 г. стоимость отопления для вильнюсцев составляла 5,41 ц/ кWh с НДС, а в октябре 2019 г. стоимость составит 4,27 ц /кWh с НДС). Снижение в октябре цены на отопление в Вильнюсе самое большое по сравнению с другими крупными городами Литвы», – говорит заместитель мэра столицы Валдас Бенкунскас.

Прогнозируется, что в отопительном сезоне 2019-2020 гг. средняя цена отопления для жителей Вильнюса будет составлять около 5,06 ц/ кWh, т. е. примерно на 8,5 проц. меньше, чем в 2018-2019 гг.

По словам генерального директора отопительных сетей Вильнюса, снижение цены на отопление в значительной степени определили снижение цены на используемое топливо (биотопливо и природный газ), а также внедренные в теплосетях технологические меры, позволяющие эффективно использовать вырабатываемую теплоэнергию для централизованного отопления.

Вильнюсские теплосети напоминают, что для получения компенсации можно обращаться в отдел социальных выплат Департамента социальных дел и здоровья Вильнюсского самоуправления. Узнать, полагается ли компенсация за отопление жилья, можно на сайте (www.spis.lt).

В последние годы отопительный сезон в Вильнюсе начинался в октябре: в 2014 г. – 22 октября, в 2015 г. – 8 октября, в 2016 г. – 6 октября, в 2017 г. – 5 октября, в 2018 г. – 4 октября.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt