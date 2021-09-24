Отопительный сезон в столице

Фото BFL/Vygintas Skaraitis

Мэрия столицы объявила о начале отопительного сезона в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Централизованное теплоснабжение остальным потребителям планируется включить в зависимости от температуры, когда трое суток подряд среднесуточная температура будет ниже 10 градусов.

В этот сезон отопление в столице подорожает более чем на 60%, сообщает компания «Вильнюсские теплосети». По данным компании, отопление стандартной квартиры площадью 50 кв. м в ноябре будет стоить около 40 евро (в прошлом – 25 евро), а такой же квартиры в реновированном доме – около 24 евро (в прошлом — 15 евро).

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt