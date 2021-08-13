Отопление подорожает на треть

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Рост цен на отопление — мировая тенденция, Литва этот процесс не может остановить, однако правительство может принять решение и компенсировать некоторым жителям часть расходов на отопление, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

По ее словам, рост цен на отопление обусловлен положением на международном рынке, тяжелой зимой в Европе и возрождением экономики, с которым связан рост спроса на источники энергии, сообщает BNS. «Цены, которые устанавливают в соответствии с мировыми, не могут в Литве быть иными, ведь Литва — часть того же мира. В данном случае в наших интересах предпринимать меры, которые находятся в рамках полномочий правительства, – не менять мировую динамику, а принимать решения, если надо — помочь людям оплатить счета», – сказала И.Шимоните.

Кстати, европейские газовые рынки продолжает сотрясать топливный кризис. Цена на газ в Европе взлетела до нового исторического максимума. Президент Литовской ассоциации поставщиков теплоэнергии Валдас Лукошявичюс сказал, что отопление в этом году будет дороже, чем в прошлом. По его словам, в некоторых городах отопление подорожает на 20-25%, а в некоторых регионах даже значительнее.