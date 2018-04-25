Отозвана встреча С.Сквярнялиса с премьером Норвегии Эрной Солберг

В связи с состоянием здоровья премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса отменена его встреча с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг, сообщила пресс-служба правительства в понедельник.

Данная встреча премьер-министров Литвы и Норвегии была запланирована на понедельник, после чего должна была состоться совместная пресс-конференция.

Глава норвежского правительства в Вильнюсе примет участие во встрече глав входящих в Европейскую народную партию партий правоцентристского толка Северной Европы и Балтийских государств. Э.Солберг также является и председателем Норвежской партии консерваторов.