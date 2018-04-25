Отозваны рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и Саутенд

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis



В четверг были отозваны запланированные рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и некоторые рейсы в лондонский аэропорт Саутенд и обратно.

На сайтах Вильнюского и Палангского аэропортов указывается, что в четверг отозваны рейсы авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.

Руководитель службы наземного обслуживания SAS в странах Балтии Тадас Милюкас уточнил BNS, что отозвано по одному рейсу в четверг утром, однако послеобеденные рейсы состоятся.

«Отозван один рейс из Вильнюса в Копенгаген и один рейс из Паланги в Копенгаген, но следующий рейс сегодня из Паланги и последующий рейс из Вильнюса в Копенгаген состоятся», – сказал он BNS.