Отозваны рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и Саутенд

В четверг были отозваны запланированные рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и некоторые рейсы в лондонский аэропорт Саутенд и обратно.
На сайтах Вильнюского и Палангского аэропортов указывается, что в четверг отозваны рейсы авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.
Руководитель службы наземного обслуживания SAS в странах Балтии Тадас Милюкас уточнил BNS, что отозвано по одному рейсу в четверг утром, однако послеобеденные рейсы состоятся.
«Отозван один рейс из Вильнюса в Копенгаген и один рейс из Паланги в Копенгаген, но следующий рейс сегодня из Паланги и последующий рейс из Вильнюса в Копенгаген состоятся», – сказал он BNS.
Он не мог уточнить причин отмены рейсов.
В четверг не состоятся и рейсы Austrian Airlines в Вену, Turkish Airlines – в Стамбул, и рейс Wizz Air – в Саутенд. Однако рейс Ryanair в Саутенд в четверг состоится.
По данным BNS, Turkish Airlines также намерена отозвать рейсы из Вильнюса в Стамбул 25 и 31 марта, однако все остальные запланированные рейсы должны состояться.
В Каунасском аэропорту нет отмененных рейсов.
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