default image
В Латвии из-за коронавируса могут отменить шествие легионеров 16 марта

Подробнее...
default image
Синоптики предупреждают о надвигающейся на Литву сильной буре

Подробнее...
default image
Немцы скупают продукты и дезинфицирующие средства

Подробнее...
default image
В Греции стартует эстафета олимпийского огня

Подробнее...
default image
Отозваны рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и Саутенд

Подробнее...
default image
Коронавирус в Израиле: 77 заболевших

Подробнее...
default image
Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней

Подробнее...
default image
Вильнюс закрывает на пять недель детские сады и школы (дополнено)

Подробнее...
default image
В Беларуси выявили еще трех носителей коронавируса

Подробнее...
default image
Европарламент ограничивает свои заседания

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса страдают туристический бизнес, транспорт, некоторые производители

Подробнее...
default image
На Украине вводят трехнедельный тотальный карантин: закрывают школы, отменяют массовые мероприятия

Подробнее...
default image
Правительство Литвы обсудило меры по снижению загрязнения от транспорта

Подробнее...
default image
В Норвегии учения НАТО остановили из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Предлагается остановить работу сейма Литвы на 2 недели– Р. Карбаускис

Подробнее...
default image
В Каирском метро пассажирам раздаются медицинские маски

Подробнее...
default image
Министр образования предложит остановить учебный процесс в Литве на 2 недели

Подробнее...
default image
По данным на утро четверга в Литве новых случаев коронавируса нет

Подробнее...
default image
Российских туристов начали досрочно вывозить из Италии

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа: большее распределение позволит финансировать ряд сфер

Подробнее...
TOP,ЛК рекомендует,Новости,Транспорт

Отозваны рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и Саутенд

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В четверг были отозваны запланированные рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и некоторые рейсы в лондонский аэропорт Саутенд и обратно. 

На сайтах Вильнюского и Палангского аэропортов указывается, что в четверг отозваны рейсы авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.

Руководитель службы наземного обслуживания SAS в странах Балтии Тадас Милюкас уточнил BNS, что отозвано по одному рейсу в четверг утром, однако послеобеденные рейсы состоятся.  

«Отозван один рейс из Вильнюса в Копенгаген и один рейс из Паланги в Копенгаген, но следующий рейс сегодня из Паланги и последующий рейс из Вильнюса в Копенгаген состоятся», – сказал он BNS.

реклама

Он не мог уточнить причин отмены рейсов.  

В четверг не состоятся и рейсы Austrian Airlines в Вену, Turkish Airlines – в Стамбул, и рейс Wizz Air – в Саутенд. Однако рейс Ryanair в Саутенд в четверг состоится.

По данным BNS, Turkish Airlines также намерена отозвать рейсы из Вильнюса в Стамбул 25 и 31 марта, однако все остальные запланированные рейсы должны состояться. 

В Каунасском аэропорту нет отмененных рейсов.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600