Отправка новой группы медиков в Украину будет зависеть от результатов миссии нынешней — Дулькис

Отправка в Украину новой группы медиков будет зависеть от результатов нынешних миссий, заявил литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Это своего рода стартовая миссия, которая позднее покажет, сколько реальной помощи потребуется», – завил журналистам министр накануне правительственного заседания.

Две медицинские группы по 12 человек отправляются в пятницу для оказания помощи людям в Киеве и области, пострадавшим в результате войны, развязанной Россией. Одна группа имеет анестезиологический профиль, а другая травматологический.

«Будет оказана помощь людям, пострадавшим на войне. (…) Это первые две медицинские группы, они не обязательно будут там работать группами, может быть, они распределятся по нескольким больницам», — сказал министр.

По его словам, в другие области Украины могут быть отправлены и другие медицинские группы.

«Позже планируется, что это может быть Одесская область», — сказал Дулькис.

Министр здравоохранения сказал, что не хочет называть сроки нахождения литовских врачей в Украине.

Этим специалистам будут выплачиваться заработная плата, надбавки, суточные и будет оплачиваться проживание. Они также везут с собой инструменты и оборудование, медицинские средства.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

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