Отправка оружия в Украину ведет к исчерпанию запасов в США — Bloomberg

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Постоянные отправки оружия в Украину могут привести к исчерпанию некоторых его видов в США и других западных странах. Об этом пишет профессор института Джона Хопкинса и специалист по международной политике Хэл Брандс для агентства Bloomberg.

«Перед западными союзниками стоит выбор: послать Киеву больше оружия или сохранить его запасы для собственной обороны», – говорится в статье.

Брандс отметил, что США следуют стратегии «арсенала демократии» в Украине: американцы избегают прямого вмешательства, работая с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину деньгами и оружием в войне с Россией.

«Это может привести к фатальной нехватке украинских сил в этом конфликте и обнажить слабость Америки, которая может проявиться в следующей битве великих держав», – указано в статье.

Оружие имеет наибольшее значение, но президент США Джо Байден никогда не планировал такой большой войны.

«Предполагалось, что Россия быстро захватит большую часть страны, поэтому США будут поддерживать вялотекущее украинское восстание. Вместо этого успешное сопротивление Украины привело к непрекращающимся интенсивным боевым действиям с колоссальным расходом боеприпасов и интенсивным истощением ключевых военных объектов», – пишет Хэл Брандс.

Он сомневается, что США способны быстро нарастить производство необходимых для Киева вооружений. Особенно в условиях перехода войны на восток Украины, где решающее значение будет иметь превосходство России в авиации и бронетехнике.

«США предоставили треть своего запаса противотанковых ракет Javelin. Они не могут легко поставить больше, не оставив свои собственные арсеналы сильно истощенными – и могут потребоваться месяцы или годы, чтобы значительно увеличить производство», – говорится в статье.

«Американское экономическое лидерство больше не основано в первую очередь на производстве. Нехватка станков, квалифицированной рабочей силы и свободных производственных мощностей может замедлить перевооружение в военное время. Например, США не могут быстро нарастить производство ракет Stinger для Украины, потому что рабочей силы, необходимой для этого, больше нет», – пишет эксперт.

Отмечается, что американские запасы ключевого оружия меньше, чем можно себе представить, отчасти из-за производственных ограничений, а отчасти потому, что большая часть бюджета Пентагона, составляющего около 750 млрд долларов, уходит на рабочую силу, здравоохранение и другие вещи, помимо пуль и бомб.

Ранее на этой неделе сообщалось, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 800 млн долларов. Он включает бронетехнику, вертолеты, беспилотники и ракеты Javelin.