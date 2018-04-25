Отправление поезда из Германии отложено, чтобы на него успели все литовцы

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Отправление заказанного для граждан Литвы поезда из Франкфурта-на-Одере в Литву через Польшу отложено, чтобы дождаться всех не успевающих на него литовцев, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

«Мы работаем с Польскими железными дорогами, чтобы от отложили отправление поезда, чтобы как можно больше пассажиров успело на поезд. Мы видим, сколько людей, один раз (отправление – ред,) уже отложили, если будем видеть, что люди не собираются, будем просить отложить ещё раз», – сказал BNS пресс-атташе Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

По его словам, проблемы возникают во Франкфурте-на-Одере, потому что дорога на вокзал блокируется.

МИД сообщил, что что застрявшие на границе Германии и Польши граждане Литвы должны следовать на центральный железнодорожный вокзал Франкфурта-на-Одере. Все пассажиры автомобилей, за исключением водителя, должны выйти на вокзале, где из с 7.30 17 марта по германскому времени будет ждать специальный поезд на 650 мест.После высадки пассажиров автомобили должны приехать в морской порт Засниц до 13 час. 17 марта по германскому времени, откуда их повезут паромом в Клайпеду. На пароме предусмотрено 250 мест для машин и 250 мест для водителей, а пассажиры машин должны оставаться на центральном железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Одере.