Отпуск госслужащих и текущая ситуация

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Министры и высокопоставленные чиновники должны координировать свой отпуск и учитывать ситуацию в своих сферах ответственности.

«Каждый, кто работает, имеет право на отпуск. Однако следует иметь в виду, что именно министры, высокопоставленные чиновники должны согласовать свой отпуск с текущей ситуацией», – заявил главный советник президента Симонас Крепшта в интервью Радио ЛРТ.

Советник президента напомнил, что президент об этом говорил с министрами, в обязанности которых входят эти сферы влияния.

«Отрадно, что министры реагируют на изменения и возвращаются к работе, чтобы принимать решения, так как только они уполномочены на это», – подчеркнул он.

Напомним, что после затянувшихся проблем с электронной системой e-sveikata президент призвал министра экономики и инноваций Римантаса Синкявичюса немедленно вернуться к работе. Что последний и сделал.

После разговора с президентом министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, который планировал взять 5-недельный отпуск, объявил о планах сократить запланированный отпуск с пяти до четырех недель, а также возвращаться на работу каждую пятницу и в праздничные дни.

Информация «ЛК», BNS