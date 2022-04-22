Отпуск по уходу за ребенком

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Правительство Литвы одобрило новый порядок подсчета выплат по уходу за ребенком. Если этот порядок подтвердит парламент, то родители смогут оставаться дома 1,5 или 2 года. Кроме того, увеличатся пособия, но оппозиция заметила, что они увеличатся только на два месяца, которые в обязательном порядке должен брать отец. Если отец откажется от отпуска, то отпуск укоротят и уменьшат выплаты.

Сейчас родители могут выбирать – один год (при компенсации в размере полной зарплаты) или два года (2/3 зарплаты в первый год и чуть больше 1/3 во второй год). В соответствии с новым порядком, подготовленным правительством, можно будет выбрать отпуск в 1,5 или 2 года. Кроме того, практически все время можно работать, не теряя пособия. В обязательном порядке отпуск на два месяца должен брать и отец. В эти два месяца работать нельзя.

Комментируя ситуацию, депутат Агне Ширинскене заметила, что неплохо было бы понемногу уменьшить стаж женщинам, необходимый для получения пособия по уходу за ребенком. Кроме того, надо обратить внимание, что порядок отпуска для отцов подойдет не всем, ведь в случае отказа от него уменьшаются выплаты. Экономисты считают, что новый порядок улучшит положение одиноких женщин. Обязательное требование идти в отпуск отцу означает, что, если он откажется, отпуск сократится до 16 месяцев, а если женщина воспитывает ребенка одна, то она будет получать пособие 18 месяцев.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ