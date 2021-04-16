Отстающие в вакцинации самоуправления «идут в правильном направлении» — И. Шимоните

Литовские самоуправления Вильнюсского края, отстающие в вакцинации, движутся в правильном направлении, заявила посещающая в пятницу прививочные центры премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Я должна похвалить и Вильнюсский район, и другие места, в которых я сегодня побываю, но там я их похвалю, ведь мы действительно видим в последние дни повышение активности и темпов вакцинации, и таких планов, действий. Кое-что мы постарались сами сделать для самоуправлений, продолжили помощь в перевозках, возможно в персонале для прививок. Но самоуправления также работают, я думаю, что они ощущают и внимание, ощущают и такое давление со стороны общества», – заявила премьер журналистам после встречи с руководством самоуправления Вильнюсского района в Неменчине.

И. Шимоните подчеркнула, что Самоуправление Вильнюсского района является большой территорией с большим числом жителей, поэтому здесь возникает и много вызовов. Она сказала, что вначале «не хватало веры в то, что это важно», и что скорейшая вакцинация требуется для смягчения карантинных правил.

«Но я считаю, что есть движение в правильном направлении», – сказала она.

По ее словам, успех вакцинации зависит от лидерства руководителей самоуправлений.

«Я понимаю, что мэру недостает еще личного лидерства, она действительно видит собственную ответственность, спланировала и действия, и меры, и команду. Поэтому далее будем работать вместе», – сказала руководитель правительства.

В пятницу И. Шимоните также посетит Швенченский район, Висагинас, где встретится с главами местных администраций.

По данным Департамента статистики, в Висагинасе привито 10,7% населения, в Швенчёнском районе – 18,6%, в Вильнюсском районе – 12,6%. Средний показатель привитых по Литве – 18,9%.