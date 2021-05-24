Ответ Беларуси должен быть международным – Г. Ландсбергис

«Литва может не согласовывать полеты и не намерена это делать, но мы считаем, что куда более устойчивым ответом было бы, если бы такое решение приняли все государства Евросоюза (ЕС)», — сказал министр.

По его словам, этот вопрос должен быть поднят «во всех доступных форматах», в том числе — в Европейском совете, а также на предстоящем в конце этой недели в Лиссабоне Совете министров иностранных дел ЕС.

Правительство Литвы в понедельник приняло решение о дополнении позиции Литвы в Европейском совета, а также запретило направляющимся в Литву самолетам лететь над Беларусью.

По словам премьера Ингриды Шимоните, наиболее ощутимыми для белорусского режима были бы финансовые санкции.

«Очевидно, что то, что финансово действует на режим или на близких, служащих ему людей — это, видимо, то, что ощущается сильнее, чем моральное осуждение людей, у которых морали нет», — сказала И. Шимоните.

Между тем Г. Ландсбергис обратил внимание на то, что Литва не может ввести самостоятельные санкции в отношении Беларуси — свои предложения страна вносит для позиции в Европейском совете.