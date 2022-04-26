Ответ Европы на нападение России будет зависеть от лидерства Берлина – Нильсен

Ответ Европы России по поводу войны против Украины будет зависеть от лидерства Германии, говорит председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, которая встретилась в Берлине с председателем Бундестага Германии Бербель Бас.

«Литва высоко ценит вклад Германии в нашу безопасность и командование передовыми силами НАТО. Однако я подчеркнула на встрече, что общий европейский ответ на нападение будет во многом зависеть от лидерства Берлина в защите архитектуры европейской безопасности на основе международного права», — цитируется в сообщении Чмилите-Нильсен.

Она отметила, что на данный момент необходимо позаботиться о двух линиях обороны: «горячей», которая проходит через Украину, и «холодной», которая проходит вдоль границ Евросоюза и НАТО.

По словам спикера Сейма, для того, чтобы «холодная» линия не превратилась в «горячую», Украина должна победить, а страны — еще больше усилить обороноспособность НАТО.

«Я сказала главе германского парламента, что мы надеемся на амбициозные решения в Мадриде по возможностям военного ответа, которые значительно усилят сдерживание и оборону в воздухе, на суше и на море для восточной оконечности. В то же время я попросил Германию принять важные решения по оказанию военной поддержки Украине в срочном порядке», — заявила спикер Сейма.

На встречах в Германии также обсуждался шестой пакет санкций против России, в который будет включена нефть и — в кратчайшие сроки — газ.

Чмилите-Нильсен еще раз подчеркнула, что Европа должна перестать платить за войну в Украине.

По словам президента, Германия уже объявила, что до конца года прекратит импортировать нефть из России и постепенно откажется от газа.

Чмилите-Нильсен считает, что другие страны-члены Евросоюза могли бы установить конкретные графики отделения энергоресурсов от России.

В ходе визита председатель Сейма также встретился с главой Фонда Фридриха Науманна Аннет Витте, председателем правления фонда Карлом-Хайнцем Паке, председателем Группы Германо-балтийской дружбы Бундестага графом Александром Ламбсдорфом, другими членами группы. Кроме того, состоялась встреча с литовской диаспорой Германии.

В ходе визита Чмилите-Нильсен еще встретится с руководством фракции Свободной демократической партии и выступит с приветственной речью на собрании фракции.

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