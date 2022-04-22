Фото vilnius.lt/ Eitvydas Kinaitis

Столичные сянюнии приглашают жилищные сообщества внести свой вклад в озеленение Вильнюса. Для этого надо до 25 апреля обратиться в свою сянюнию и указать, где и какие кусты люди хотели бы высадить. Если заявка будет одобрена, горожане получат саженцы и смогут заняться посадками. Подробная информация – на странице столичного самоуправления vilnius.lt.

Завершаются весенние уборочные работы в Вильнюсе. Планируется закончить уборку дворов – собрать песок с пешеходных дорожек и проезжей части, убрать мусор с газонов. После зимы компании, которые приводят в порядок город, собрали уже почти 9000 тонн песка.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt