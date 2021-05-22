Ожидания промышленности положительные, беспокойство вызывают цены на сырье – ЛКП

Ожидания литовской промышленности на второй квартал этого года позитивные, прогнозируется рост, однако вызовы связаны со стремительным ростом цен на сырье, показывает составленный Литовской конфедерацией промышленности (ЛКП) Индекс ожиданий производителей Литвы.
Согласно индексу, объемы производства в апреле-июне будут расти во всех отраслях, особенно в секторах производства электроники, пластика и химической промышленности. Рост объемов производства обусловлен прежде всего стремительным восстановлением спроса на главных экспортных рынках Литвы, а предприниматели считают, что этот спрос будет расти и в ближайшем квартале.
«Главный источник спроса на литовскую продукцию — оживающая промышленность еврозоны, которая растет уже десятый месяц подряд, а темпы роста в последние два месяца бьют рекорды двух последних десятилетий», — говорится в сообщении.
И все же ЛКП отмечает, что главный вызов для промышленности сейчас — рост цен на сырье, который повлечет за собой и повышение цен на продукцию.
По сравнению с первым кварталом 2021 года ожидания промышленности намного лучше, отмечает конфедерация.
«Ожидания промышленности особенно улучшились в отраслях промышленного производства электроники, пластика и текстиля», — говорится в сообщении.