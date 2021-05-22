Ожидания промышленности положительные, беспокойство вызывают цены на сырье – ЛКП

«Главный источник спроса на литовскую продукцию — оживающая промышленность еврозоны, которая растет уже десятый месяц подряд, а темпы роста в последние два месяца бьют рекорды двух последних десятилетий», — говорится в сообщении.

И все же ЛКП отмечает, что главный вызов для промышленности сейчас — рост цен на сырье, который повлечет за собой и повышение цен на продукцию.

По сравнению с первым кварталом 2021 года ожидания промышленности намного лучше, отмечает конфедерация.

«Ожидания промышленности особенно улучшились в отраслях промышленного производства электроники, пластика и текстиля», — говорится в сообщении.