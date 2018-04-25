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TOP,Бизнес,Деньги

Оживился рынок недвижимости

Архив ЛК

В Литве стали расти расходы жителей на покупку жилья, сообщает пресс-служба Центра регистров Литвы.

После замедления на рынке недвижимости весной этого года, выразившегося в падении количества сделок и уменьшении суммы, потраченной на жилье, в третьем квартале рынок вернулся к росту. Общая сумма, потраченная на покупку квартир и жилых домов, была выше, чем год назад, а средние цены на жилье стабильно росли, свидетельствуют данные, собранные в базе данных Центра регистров по сделкам с недвижимостью.

По словам исполняющего обязанности начальника отдела обработки данных и анализа Центра регистров Паулюса Рудзкиса, показатели за третий квартал этого года, охватывающие июль-сентябрь, были аналогичны показателям прошлого года.

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«Всего за третий квартал в Литве на строительство жилья – квартир и домов – было потрачено около 590 миллионов евро. Это на 6 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 40 процентов больше, чем во втором квартале этого года, на который повлияла неопределенность из-за пандемии COVID-19 и введения карантина», – отметил П.Рудзкис.

В сегменте жилищного строительства большая часть расходов идет на квартиры старой постройки, цены на которые вернулись к росту. В третьем квартале этого года за квартиры более старой постройки в Вильнюсе было заплачено в среднем 1548,5 евро за квадратный метр, или на 3 проц. больше, чем в июле-сентябре прошлого года, и на 2 проц. больше, чем во втором квартале этого года (апрель-июнь).

В других городах страны эта сумма составила в среднем почти 951 евро за квадратный метр – на 7 проц. больше, чем в третьем квартале 2019 года, а по сравнению со вторым кварталом этого года цены практически не изменились.

В районных центрах годовой рост средних цен был еще быстрее – в третьем квартале в среднем 506 евро за квадратный метр, или почти на 11 проц. больше, чем год назад, и на 6 проц. больше, чем в апреле-июне этого года.

Средняя цена квадратного метра в новостройке в столице во втором квартале текущего года составила 1884 евро за квадратный метр, что на 27 проц. выше, чем в соответствующий период 2019-го.

В сегменте жилых домов в третьем квартале особенно значительным был рост цен на дома старой постройки.

В период с июля по сентябрь этого года в Вильнюсе платили в среднем по 1145 евро за кв.м в новых, необорудованных домах, что на 12 проц. больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 8 проц. больше, чем в апреле-июне этого года. Старые дома, которые чаще продаются уже оборудованными, в столице стоят в среднем 1150 евро за кв. м (на 0,4 проц. меньше, чем в прошлом году, но на 10 проц. больше, чем во втором квартале).

В других крупных городах Литвы, где рынок жилой недвижимости более активен, средняя цена квадратного метра в новом жилом доме в третьем квартале этого года составила 710 евро и была на 19 проц. ниже, чем в июле-сентябре прошлого года, и на 7 проц. ниже, чем во втором квартале этого года. В то время как средняя цена дома старой постройки составляла 727 евро за кв. м, что на 14 проц. больше, чем год назад, но на 1 проц. меньше, чем во втором квартале этого года.

Только в сентябре в Литве куплено 1,2 тысячи частных домов. Для сравнения: в сентябре прошлого года куплено 940 и 1,1 тысячи в августе этого года.

В Центре регистров отмечают, что каждую пятую купленную квартиру в Литве можно назвать инвестиционной, поскольку покупают те, кто уже имеет жилье и, вероятно, планирует приобретенную квартиру сдавать.

Информация «ЛК», BNS 

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