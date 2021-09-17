Озоновая дыра над Южным полюсом оказалась больше Антарктиды

Фото из открытых источников

Озоновая дыра, образовавшаяся над Южным полюсом, по своему размеру обогнала Антарктиду и, по прогнозам специалистов, продолжит увеличиваться в течение ближайших двух-трех недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу мониторинга атмосферы программы Copernicus.

Ученые отметили, что значительный рост озоновой дыры произошел в последние две недели и в настоящее время она входит в число 25% наиболее крупных дыр, обнаруженных специалистами с 1979 года. «Она очень похожа на прошлогоднюю, которая тоже не была чем-то из ряда вон выходящим до начала сентября, однако потом превратилась в одну из самых больших и долгоживущих за историю наших наблюдений», — рассказал директор службы мониторинга атмосферы программы Copernicus Венсан-Анри Пеш.

Предыдущая озоновая дыра над Антарктикой закрылась в конце декабря 2020 года. Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, отметила, что в прошлом году дыра быстро росла с середины августа и достигла 20 сентября пиковых значений в 24,8 млн кв.км. Кроме того, она стала самой продолжительной и одной из самых обширных и глубоких за все время мониторинга озонового слоя. Это было обусловлено сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере.