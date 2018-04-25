П.Мачюлис: не стоит обострять трудоустройство жены премьера на Orlen

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Советник литовского президента Гитанаса Науседы Повилас Мачюлис считает, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис должен ответить на вопросы об обстоятельствах трудоустройства его супруги на предприятии, принадлежащем концерну Orlen, однако отмечает, что не следует особо обострять ситуацию.

«Я не говорю, что в этой ситуации не возникает вопросов – они действительно возникают. Но я считаю, что, если премьеру не удалось с первого раза, он может ответить на эти вопросы со второго. Но я не думаю, что следует особо обострять эту ситуацию», – сказал Р. Мачюлис в четверг в интервью радиостанции LRT.

«У президента есть гораздо более важные вопросы, которые также касаются и премьера, правительства, министров. Я считаю, что этот вопрос точно не станет акцентом их ближайшей встречи», – добавил он.

Советник утверждает, что государственные должностные лица «должны избегать любого конфликта интересов, даже видимости этого конфликта».