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П.Мачюлис: не стоит обострять трудоустройство жены премьера на Orlen

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TOP,Новости,Общество

П.Мачюлис: не стоит обострять трудоустройство жены премьера на Orlen

  • Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Советник литовского президента Гитанаса Науседы Повилас Мачюлис считает, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис должен ответить на вопросы об обстоятельствах  трудоустройства его супруги на предприятии, принадлежащем концерну Orlen, однако отмечает, что не следует особо обострять ситуацию.

«Я не говорю, что в этой ситуации не возникает вопросов – они действительно возникают. Но я считаю, что, если премьеру не удалось с первого раза, он может ответить на эти вопросы со второго. Но я не думаю, что следует особо обострять эту ситуацию», – сказал Р. Мачюлис в четверг в интервью радиостанции LRT. 

«У президента есть гораздо более важные вопросы, которые также касаются и премьера, правительства, министров. Я считаю, что этот вопрос точно не станет акцентом их ближайшей встречи», – добавил он.

Советник утверждает, что государственные должностные лица «должны избегать любого конфликта интересов, даже видимости этого конфликта». 

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Одновременно он признал, что проблемы в карьере возникают у большинства супруг высокопоставленных лиц. 

«Я бы не хотел их слишком обострять, понимая, что такая ситуация затрагивает не только премьера и его жену. Немалая часть высокопоставленных должностных лиц сталкивается с подобными проблемами, когда вторые половины просто не могут нормально строить карьеру, посккольку часто на карьеру, на позиции, которые занимают их вторые половины, смотрят через призму различных теорий заговора», – утверждает П. Мачюлис.

Во вторник в своей декларации премьер указал, что его супруга Сильвия Сверняле трудоустроена в компании-операторе сети заправочных станций  Orlen Baltics Retail.

После заполнения премьером декларации некоторые журналисты и политики выдвинули версию о том, что трудоустройство может быть связано с решениями правительства, благоприятными для концерна Orlen.

Портал 15min.lt утверждал, что после встреч С. Сквернялиса с польскими политиками нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй, который контролируется польским концерном Orlen, получил скидки на провоз грузов от литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai и льготную плату за электроэнергию.

Сам С. Сквернялис назвал утверждения портала сознательно распространяемой ложью. Премьер утверждает, что мирное разрешение спора Lietuvos gelezinkeliai и Orlen Lietuva помогло избежать ста миллионных убытков в случае проигрыша дела о тарифах, компания получила дополнительные заказы, улучшились межгосударственные отношения. Он утверждает, что в отношении Orlen Lietuva не применялись никакие исключения в связи так называемым тарифом на услуги, отвечающие общественным интересам, в энергетическом секторе. 

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