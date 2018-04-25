П.Масюлис, глава «Tele2» в странах Балтии, будет руководить и в Германии

Фото BFL/Андрюс Уфартас

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Пятрас Масюлис, глава шведской телекоммуникационной компании «Tele2» для стран Балтии, также возглавит подразделение в Германии.

Он вступит в должность 15 сентября после отставки Гийома ван Гавера, вице-президента компании по международным рынкам, говорится в сообщении компании.

«Немецкий рынок является одним из крупнейших в Европе. Этот пост и доверие компании являются огромной оценкой», — сказал П.Масюлис в своем заявлении для печати.

Он в 2003 году возглавил «Tele2» в Литве, а в 2016 году правлением группы был назначен руководителем компании для стран Балтийского региона.

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