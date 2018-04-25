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С пятницы пациентов с COVID-19 будут госпитализировать в Вильнюсскую городскую клиническую больницу.

«Однако, несмотря на то, что мы становимся больницей по лечению COVID, мы по-прежнему готовы и будем продолжать частичное предоставление плановых услуг и всех услуг необходимой помощи», — сказал в среду журналистам директор Вильнюсской городской клинической больницы Наримантас Маркявичюс.

Госпитализация пациентов с COVID-19 в эту больницу начнется с пятницы.

«В пятницу будет подготовлено 130 коек для пациентов с COVID-19. Уже в пятницу 20 пациентов можно будет подключить к прямой подаче кислорода (…), в ближайшие дни эта цифра увеличится до 86», — сказал директор больницы.