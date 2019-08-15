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Хорошие новости для всех поклонников «Падение Олимпа» и «Падение Лондона». Агент секретной службы Майк Бэннинг, которого играет харизматичный Джерард Батлер, возвращается с еще одной миссией в новом фильме «Падение ангела». Вместе со знаменитой голливудской звездой снялся и Морган Фриман, заслуживший большую зрительскую симпатию. Итак, будьте готовы к еще одному хорошему боевику, показ которого начнется уже 30 августа в кинотеатрах.

Майк Бэннинг всего себя отдает государственной службе, его главная задача — обеспечить безопасность президента США. Служа президенту в течение долгого времени и глубоко понимая всю систему безопасности, он неизменно «успешно переходит дорогу» крупнейшим террористическим группам. На этот раз группы строят гораздо более умный план — любой ценой избавиться от умного агента секретной службы.

Став самой опасной мишенью террористов, М. Банинг подписывает себе смертный приговор — его представляют подозреваемым в покушении на жизнь лидера США. Коллеги, с которыми мистер Бэннинг уже много лет работает «плечом к плечу», ему не доверяют и подозревают в ужасном намерении убить президента. Чтобы сохранить не только свою репутацию, но и жизнь, М. Бэннинг вынужден скрываться. Ему предстоит выяснить, кто и почему заманивает его и президента в западню. Агент догадывается, что на этот раз террористы решили уничтожить самолет, на котором летит высший государственный чиновник. Премьера в Литве — 30 августа 2019 г.

ПРЕМЬЕРА В ЛИТВЕ: 30 августа 2019 г.

РЕЖИССЁР: Рик Роман Во

Актеры: Джерард Батлер («Падение Лондона» , «Падение Олимпа»), Морган Фриман («Падение Лондона» ,«Иллюзия обмана 2»), Лэнс Реддик («Джон Уик 3») и другие.

СТРАНА: США

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: N-13

Жанр: боевик

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