Пакет санкций свидетельствует, что ЕС не относится терпимо к действиям режима — Г. Ландсбергис

В связи со вступлением в силу в четверг нового пакета санкций в отношении Беларуси, введенные за нарушения прав человека и подстрекательство к «контрабанде мигрантами» и затронувшие некоторых правительственных деятелей и юридических лиц, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пакет санкций ЕС свидетельствует о том, что Евросоюз не будет терпимо относиться к действиям режима Александра Лукашенко.
«Этот пакет санкций ЕС свидетельствует о том, что ЕС остается единым и не потерпит циничных и жестоких действий режима Лукашенко как против народа Беларуси, так и против уязвимых мигрантов из дальних стран. Если минский режим продолжит свои незаконные действия, у ЕС также есть инструменты для рассмотрения новых пакетов санкций», — цитируются слова Ландсбергиса в сообщении Министерства иностранных дел.
Европейский Союз заявил в четверг, что наложил санкции на 28 физических и юридических лиц (17 физических и 11 компаний), которые способствовали организации нелегальной миграции в целях политического давления и репрессий против народа Беларуси.
Среди попавших под санкции лиц – прокуроры и судьи белорусского режима, командующие пограничными подразделениями на границах с третьими странами, а также белорусская авиакомпания «Белавия», гостиница «Планета», туристическое агентство «Центркурорт» и другие.
Государства-члены ранее приняли решение о расширении прежних санкций в отношении Беларуси, а в среду главы дипломатии Сообщества утвердили список, составленный Еврокомиссией.
Санкции ЕС вступили в силу в четверг, когда они были опубликованы в Официальном журнале сообщества.
Брюссель обвиняет режим президента Беларуси Александра Лукашенко в проведении «гибридной» атаки против блока, путем заманивания тысяч мигрантов с Ближнего Востока и направления их к границам Польши, Латвии и Литвы.
Лукашенко отрицает, что несет за это ответственность.