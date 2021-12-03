Пакет санкций свидетельствует, что ЕС не относится терпимо к действиям режима — Г. Ландсбергис

В связи со вступлением в силу в четверг нового пакета санкций в отношении Беларуси, введенные за нарушения прав человека и подстрекательство к «контрабанде мигрантами» и затронувшие некоторых правительственных деятелей и юридических лиц, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пакет санкций ЕС свидетельствует о том, что Евросоюз не будет терпимо относиться к действиям режима Александра Лукашенко.

«Этот пакет санкций ЕС свидетельствует о том, что ЕС остается единым и не потерпит циничных и жестоких действий режима Лукашенко как против народа Беларуси, так и против уязвимых мигрантов из дальних стран. Если минский режим продолжит свои незаконные действия, у ЕС также есть инструменты для рассмотрения новых пакетов санкций», — цитируются слова Ландсбергиса в сообщении Министерства иностранных дел.

Европейский Союз заявил в четверг, что наложил санкции на 28 физических и юридических лиц (17 физических и 11 компаний), которые способствовали организации нелегальной миграции в целях политического давления и репрессий против народа Беларуси.