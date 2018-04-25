Палата общин в Британии приняла проект, уничтожающий договоренности с ЕС

Палата общин парламента Великобритании поддержали законопроект о внутреннем рынке, противоречащий соглашению о Brexit. Об этом сообщает BBC в среду, 30 сентября.

Палата общин поддержала закон 340 голосами против 256, теперь его передадут в Палату лордов.

Правительство говорит, что закон поможет защитить целостность Великобритании. Он позволит Британии самостоятельно принимать решения по управлению перемещением товаров через Ирландское море, и, фактически, лишит ЕС возможности контролировать импорт в южной части Ирландии и далее на общий рынок ЕС в случае, если будет сохранена прозрачная ирландская граница.

В свою очередь лейбористы, Либеральные демократы, SNP и ЕС говорят, что отмена правительством части договора, подписанного ЕС и Британией, может нанести ущерб международной репутации и положению страны.

Напомним, что в ЕС сомневаются в достижении соглашения с Британией по Brexit. Главный переговорщик от ЕС говорит, что не понимает, «почему мы продолжаем тратить время при таком отношении британской стороны».

Также ЕС грозит Британии последствиями за нарушение соглашения по Brexit. В Евросоюзе заявили, что «не постесняются использовать» механизмы и средства правовой защиты для устранения нарушений.