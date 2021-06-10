Палаточный городок для мигрантов можно оборудовать за три дня – А. Кислов

По словам А. Кислова, в городке предполагается поселить мигрантов-одиночек, по 15 человек в палатке, между тем в помещениях центра будут размещены уязвимые лица и семьи.

Сейчас в ЦРИ проживает 164 иностранца, преимущественно мужчины.

По словам главы ЦРИ, истории мигрантов очень похожи, составляющие большую часть жителей центра граждане Ирака говорят, что прилетели в Беларусь из Багдада с туристическими визами и решили нелегально попасть в Евросоюз (ЕС).

А. Кислов подтвердил, что мигрантам помогают, но сказал, что не может ответить, делают ли это белорусские пограничники.

Глава ЦРИ говорит, что иностранцы постоянно покидают помещения — за последние десять дней самовольно уехали 10 иностранцев, в прошлый месяц — около 30. Нет сомнений, что они уехали в другие государства ЕС.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в этом году в Литву из Беларуси уже пыталось попасть почти триста нелегальных мигрантов, преимущественно граждан Ирака. Это втрое больше, чем за весь 2020 год.

В конце мая в белорусском парламенте президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск на границе с Литвой до этой поры останавливал «наркотики и мигрантов», а после международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета и введения новых санкций перестанет это делать. «Теперь сами будете их есть и ловить», — сказал он.

Литва расценивает это как сознательное действие минского режима против Вильнюса, который твердо поддерживает демократические процессы в Беларуси.