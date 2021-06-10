Палаточный городок для мигрантов можно оборудовать за три дня – А. Кислов

В связи с ростом потока нелегальных мигрантов из Беларуси площадка для их палаточного городка в Пабраде уже готова, а сам городок может быть оборудован за три дня, говорит глава находящегося в литовском городе Пабраде Центра регистрации иностранцев (ЦРИ) Александр Кислов.
«Основа для палаточной площадки подготовлена. По моим данным, оборудование занимает до трех суток (…), подсчитано, сколько нужно дополнительно средств, сколько нужно административных ресурсов, чтобы взять под контроль ситуацию с дополнительным расселением иностранцев в ЦРИ», — сказал А. Кислов журналистам в Пабраде в четверг.
По словам А. Кислова, в городке предполагается поселить мигрантов-одиночек, по 15 человек в палатке, между тем в помещениях центра будут размещены уязвимые лица и семьи.
Сейчас в ЦРИ проживает 164 иностранца, преимущественно мужчины.
По словам главы ЦРИ, истории мигрантов очень похожи, составляющие большую часть жителей центра граждане Ирака говорят, что прилетели в Беларусь из Багдада с туристическими визами и решили нелегально попасть в Евросоюз (ЕС).
А. Кислов подтвердил, что мигрантам помогают, но сказал, что не может ответить, делают ли это белорусские пограничники.
Глава ЦРИ говорит, что иностранцы постоянно покидают помещения — за последние десять дней самовольно уехали 10 иностранцев, в прошлый месяц — около 30. Нет сомнений, что они уехали в другие государства ЕС.
По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в этом году в Литву из Беларуси уже пыталось попасть почти триста нелегальных мигрантов, преимущественно граждан Ирака. Это втрое больше, чем за весь 2020 год.
В конце мая в белорусском парламенте президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск на границе с Литвой до этой поры останавливал «наркотики и мигрантов», а после международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета и введения новых санкций перестанет это делать. «Теперь сами будете их есть и ловить», — сказал он.
Литва расценивает это как сознательное действие минского режима против Вильнюса, который твердо поддерживает демократические процессы в Беларуси.