Палестина останавливает соглашения с Израилем

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Палестина прекращает выполнение всех мирных соглашений с Израилем. Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, пишет агентство WAFA.

«Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме. <…> Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными» − подчеркнул Аббас.

При этом он пояснил, что «руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру».

«Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией», − указал палестинский лидер

Аббас вновь отверг выдвинутый США план урегулирования на Ближнем Востоке под названием «сделка века». По его словам, «Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга».

Напомним, 22 июля Израиль начал сносить постройки палестинцев на окраине Восточного Иерусалима.