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Палестина разорвала отношения с Израилем и США

Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил о разрыве всех связей с Израилем и США, включая сотрудничество в области безопасности, сообщает AFP.

С таким заявлением Аббас выступил на заседании Лиги арабских государств, которое прошло в Каире 1 февраля, через несколько дней после обнародования Вашингтоном «мирного плана» по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы сообщаем вам, что не будет никаких отношений с вами (Израилем) и Соединенными Штатами, в том числе по вопросам сотрудничества в сфере безопасности», — сказал лидер Палестины.

Аббас добавил, что план США «нарушает соглашения», достигнутые в Осло в 1993 году между Израилем и Палестиной, а решение Палестины является следствием «отречения США и Израиля от подписанных соглашений».

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Также палестинский лидер заявил, что Израилю придется нести ответственность как государству, оккупирующему палестинские территории и добавил, что палестинцы «будут продолжать свою законную борьбу мирными средствами».

Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, при этом Палестина отвергла предложение США.

korrespondent.net

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