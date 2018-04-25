Палестина разорвала отношения с Израилем и США

Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил о разрыве всех связей с Израилем и США, включая сотрудничество в области безопасности, сообщает AFP.
С таким заявлением Аббас выступил на заседании Лиги арабских государств, которое прошло в Каире 1 февраля, через несколько дней после обнародования Вашингтоном «мирного плана» по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы сообщаем вам, что не будет никаких отношений с вами (Израилем) и Соединенными Штатами, в том числе по вопросам сотрудничества в сфере безопасности», — сказал лидер Палестины.
Аббас добавил, что план США «нарушает соглашения», достигнутые в Осло в 1993 году между Израилем и Палестиной, а решение Палестины является следствием «отречения США и Израиля от подписанных соглашений».
Также палестинский лидер заявил, что Израилю придется нести ответственность как государству, оккупирующему палестинские территории и добавил, что палестинцы «будут продолжать свою законную борьбу мирными средствами».
Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, при этом Палестина отвергла предложение США.korrespondent.net
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