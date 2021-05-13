«Пальма» — история настоящей дружбы

14 мая на больших экранах появится основанная на реальных событиях кинокартина для всей семьи – «Пальма». Произошедшая 45 лет назад и растрогавшая тысячи людей история о немецкой овчарке по кличке Пальма» покажет, что у живущих рядом с нами четвероногих, очень ранимое сердце и они трудно переживают потери.

Пальма – немецкая овчарка, которую хозяин оставляет у самолета и… улелетает «делать» карьеру. Собака, так и не поняв, что это — предательство, верила в то, что хозяин вернется. Шли дни, недели, месяцы, годы, самолеты взлетали и садились, но Пальма продолжала верить. Каждый день она бежала навстречу садившимся самолетам, иногда выбегала на взлетную полосу, лаяла на пассажиров, но никогда не переставала ждать.

Неожиданная встреча с девятилетним мальчиком Колей внесла в одинокую собачью жизнь нечто доброе. Испытавшая боль предательства, собака снова поверила человеку! Коля и Пальма становятся настоящими друзьями, которых связывает не только дружба, их объединяет нечто общее – оба оказались оставленными… Пальма – хозяином, Коля– мамой.

После смерти матери отец Коли, впервые обьявившийся в жизни мальчика и мечтающий лишь о карьере пилота, не внушал сыну доверия, поэтому единственная, кому он мог довериться, была Пальма.

Несмотря на то, что у друзей была особенная связь, Коля всегда хотел найти настоящего хозяина Пальмы… и однажды он нашелся. Перед Пальмой встал непростой выбор — выбрать того, кого преданно ждала или остаться с тем, кто стал лучшим другом.

Основанная на реальных событиях картина, наполненная верой, надеждой и любовью, затронет каждого из нас и заставит еще раз задуматься о невероятно сильно й связи человека и животного.

Россия. Семейная драма

Реж. А.Домогаров мл.

В ролях: В.Добронравов, Л.Басов, В.Федорович, Е.Дмитриева, Я.Цапник, В. Смирнов и др.