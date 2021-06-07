Память о поэте жива

«Спасибо за твои стремленья
Увековечить красоту!
Познав бесценные мгновенья,
Ты смог из них сложить строфу.»
У. Белецкая
Двести двадцать два года назад родился Александр Сергеевич Пушкин. Бесценно его влияние на русскую культуру – словно невидимыми нитями проникает оно в литературу, философию, историю, объединяя и сближая людей разных поколений, мировоззрений, интересов.
Фигура Пушкина настолько значима, что и жизнь, и смерть его окутаны множеством домыслов и легенд. Интерес к его личности не ослабевает с годами, порой будоража умы обывателей неожиданными и сенсационными «открытиями» исследователей разного толка о личной жизни поэта, но пусть эта суетная мишура не отвлекает от главного – двести лет назад в России жил и творил уникальный человек, гений с непростой судьбой, которого волновала не только его собственная участь, но и судьбы родной страны и русской литературы, в которую он сумел вдохнуть новую жизнь.
В минувшее воскресенье, 6 июня, усилиями литературного объединения «Логос» была организована встреча литераторов у памятника поэту в усадьбе Маркучай. На мероприятие были также приглашены представители РО МАПП (Международной ассоциации писателей и публицистов), союза русских литераторов и художников Вильнюса «Рарог», литературной студии «Созвучие», вильнюсской гильдии литераторов, писателей и художников «Вингис» и общества любителей русского романса «Мелос».
Два ведущих – Владимир Кольцов-Навроцкий и Валерий Виленский – попеременно представляли членов своих и приглашённых организаций. В память о великом поэте звучали стихи и романсы, вспоминались значимые факты из его биографии, было принесено множество цветов. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Алексей Викторович Исаков также возложил цветы к памятнику поэту и в кратком приветствии к собравшимся выразил свою радость по поводу того, что даже в такое непростое – с эпидемиологической точки зрения – время люди помнят и чтут память поэта, отмечая связанные с ним даты хотя и более скромными по своему масштабу, но «живыми» встречами. Правление «Логоса» вручило ему памятный подарок – сборник поэзии «Здесь всё – Литва», подготовленный в 2019 г. литературным объединением «Логос» к 100-летию восстановления Литовского государства. Две самых юных представительницы делегации посольства – девочки Катя и Лена — порадовали присутствующих декламацией нескольких стихотворений А. С. Пушкина, после чего директор литературного музея Надежда Петраускене и сотрудница музея Элина Аверина провели для всей делегации небольшую экскурсию по территории музея.
Между тем встреча у памятника продолжалась: актёр и режиссёр Русского драматического театра Литвы Юрий Щуцкий представил собравшейся публике чтение отрывка из «Египетских ночей», несмотря на сложности со здоровьем после перенесённого инсульта из Висагинаса приехала и читала свои новые стихи мужественная женщина – поэтесса Анна Тураносова-Абрас. Также выступали Эльвира Поздняя, Елена Бахметьева, Лилия Носко и многие другие поэты. Звучали произведения и самого Пушкина, и посвящённые ему, написанные не только прибывшими на встречу авторами, но и теми, кого уже нет среди живых – к примеру, стихи литовского поэта и публициста Альгирдаса Бикульчуса.
Мероприятие закончилось на тёплой ноте – организаторы выразили надежду, что лето подарит ещё не одну такую встречу. И, по сути, совершенно не важно, что сам Александр Сергеевич никогда не бывал ни в Вильнюсе, ни вообще в Литве – гораздо важнее, что и спустя более чем 180 лет после его смерти память о нём жива в сердцах поклонников его таланта, именно эта память объединяет нас, таких разных – несмотря на нашу национальность, религиозные и иные взгляды.
“<…> Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит <…>“
(А. С. Пушкин, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»)
Материал подготовила Елена Жолонко, секретарь литературного объединения «Логос».