Память о поэте жива

Познав бесценные мгновенья,

Ты смог из них сложить строфу.»

У. Белецкая

Двести двадцать два года назад родился Александр Сергеевич Пушкин. Бесценно его влияние на русскую культуру – словно невидимыми нитями проникает оно в литературу, философию, историю, объединяя и сближая людей разных поколений, мировоззрений, интересов.

Фигура Пушкина настолько значима, что и жизнь, и смерть его окутаны множеством домыслов и легенд. Интерес к его личности не ослабевает с годами, порой будоража умы обывателей неожиданными и сенсационными «открытиями» исследователей разного толка о личной жизни поэта, но пусть эта суетная мишура не отвлекает от главного – двести лет назад в России жил и творил уникальный человек, гений с непростой судьбой, которого волновала не только его собственная участь, но и судьбы родной страны и русской литературы, в которую он сумел вдохнуть новую жизнь.

В минувшее воскресенье, 6 июня, усилиями литературного объединения «Логос» была организована встреча литераторов у памятника поэту в усадьбе Маркучай. На мероприятие были также приглашены представители РО МАПП (Международной ассоциации писателей и публицистов), союза русских литераторов и художников Вильнюса «Рарог», литературной студии «Созвучие», вильнюсской гильдии литераторов, писателей и художников «Вингис» и общества любителей русского романса «Мелос».

Два ведущих – Владимир Кольцов-Навроцкий и Валерий Виленский – попеременно представляли членов своих и приглашённых организаций. В память о великом поэте звучали стихи и романсы, вспоминались значимые факты из его биографии, было принесено множество цветов. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Алексей Викторович Исаков также возложил цветы к памятнику поэту и в кратком приветствии к собравшимся выразил свою радость по поводу того, что даже в такое непростое – с эпидемиологической точки зрения – время люди помнят и чтут память поэта, отмечая связанные с ним даты хотя и более скромными по своему масштабу, но «живыми» встречами. Правление «Логоса» вручило ему памятный подарок – сборник поэзии «Здесь всё – Литва», подготовленный в 2019 г. литературным объединением «Логос» к 100-летию восстановления Литовского государства. Две самых юных представительницы делегации посольства – девочки Катя и Лена — порадовали присутствующих декламацией нескольких стихотворений А. С. Пушкина, после чего директор литературного музея Надежда Петраускене и сотрудница музея Элина Аверина провели для всей делегации небольшую экскурсию по территории музея.

Между тем встреча у памятника продолжалась: актёр и режиссёр Русского драматического театра Литвы Юрий Щуцкий представил собравшейся публике чтение отрывка из «Египетских ночей», несмотря на сложности со здоровьем после перенесённого инсульта из Висагинаса приехала и читала свои новые стихи мужественная женщина – поэтесса Анна Тураносова-Абрас. Также выступали Эльвира Поздняя, Елена Бахметьева, Лилия Носко и многие другие поэты. Звучали произведения и самого Пушкина, и посвящённые ему, написанные не только прибывшими на встречу авторами, но и теми, кого уже нет среди живых – к примеру, стихи литовского поэта и публициста Альгирдаса Бикульчуса.

Мероприятие закончилось на тёплой ноте – организаторы выразили надежду, что лето подарит ещё не одну такую встречу. И, по сути, совершенно не важно, что сам Александр Сергеевич никогда не бывал ни в Вильнюсе, ни вообще в Литве – гораздо важнее, что и спустя более чем 180 лет после его смерти память о нём жива в сердцах поклонников его таланта, именно эта память объединяет нас, таких разных – несмотря на нашу национальность, религиозные и иные взгляды.

“<…> Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит <…>“

(А. С. Пушкин, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»)

Материал подготовила Елена Жолонко, секретарь литературного объединения «Логос».