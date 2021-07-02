«Память, скорбь и слава»

По словам посла России в Литве Алексея Исакова, этот непростой период мировой истории сегодня подвергается наибольшим фальсификациям со стороны многих западных историков, экспертов и политиков. Озвучивая российскую позицию в отношении начального периода Великой Отечественной войны (ВОВ), посол, в частности, отметил, что в период с сентября 1939 года (начало Второй мировой войны) до 22 июня 1941 года (начало ВОВ) вне зависимости от советско-германской риторики после заключения так называемого пакта Молотова-Риббентропа ни о какой дружбе, а тем более о союзе речь не шла и не могла идти. «Обе страны преследовали диаметрально противоположные цели – Третий рейх активно аккумулировал ресурсы для удара по СССР, а Советский Союз старался отсрочить нападение и использовать этот временной зазор для консолидации сил и средств в решении конкретных задач военного строительства, для подготовки к отражению агрессии».

А. Исаков еще раз напомнил о принципиально важном моменте: в то время это прекрасно понимали и правящие круги Великобритании и США, которые поддерживали с Москвой дипломатические отношения и не рассматривали ее в качестве противника.

«Что касается звучащих на Западе утверждений о том, что договор о ненападении, заключенный между СССР и Германией в 1939 году, якобы послужил главным импульсом для начала Второй мировой войны, хочу сказать следующее: на самом деле подписанию указанного документа предшествовали советско-англо-французские переговоры, убедившие советское руководство в нежелании западных стран сотрудничать с СССР в целях совместного отпора намечающейся фашистской агрессии. Опасаясь создания единого антисоветского фронта, оно было вынуждено искать альтернативный путь обеспечения безопасности страны», – сказал посол России.

Говоря об освободительной миссии Красной Армии в Европе, посол подчеркнул, что она (миссия) не подлежит сомнению. «Именно поэтому война с памятниками, затронувшая целый ряд европейских стран, неприемлема ни с моральной, ни с научно-исторической точек зрения. Это оборотная сторона кампании по ревизии итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн».

В этой связи А. Исаков вновь напомнил о фактической заморозке начиная с декабря 2017 года военно-мемориальной работы российской стороны в Литве. «Утвержденные 2 мая 2016 года с внесенными 27 июня 2018 года уточнениями «Правила благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия, находящегося на территории Литовской Республики» застопорили нашу до того довольно масштабную деятельность по ремонту советских воинских захоронений, расположенных в Литве. Мы до сих пор пытаемся выйти на подписание первого соглашения о взаимных обязательствах с Рокишкским самоуправлением. В соответствии с указанными правилами данный документ является отправной точкой для начала проведения работ. Как мы надеемся, это позволит нам завершить восстановление советского воинского мемориала в городе Обяляй, который сейчас находится, скажем прямо, в неудовлетворительном состоянии. Мы рассчитываем, что урегулирование ситуации вокруг этого захоронения станет отправной точкой для ремонта других объектов, которые нуждаются в проведении оперативных восстановительных работ», – пояснил российский посол.

А. Исаков призвал активно противодействовать попыткам фальсификации событий, касающихся Второй мировой войны, и в особенности того периода, которому была посвящена конференция. В лице присутствовавшего на мероприятии председателя Республиканского комитета организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюса Дексниса посол поблагодарил всех ветеранов за их подвиг, героизм и мужество, а также призвал сделать все, чтобы не допустить возрождения нацистской идеологии, идеи рассовой и религиозной нетерпимости.

В этот же день, 22 июня, Посольство и Генконсульство России в Литве провели ряд мероприятий по случаю этой памятной даты.

По традиции в 4 утра дипломаты Посольства РФ вместе с Литовской ассоциацией военной истории «Забытые солдаты» приняли участие в акции «Свеча памяти» на Воинском мемориале на Антакальнисском кладбище.

Чуть позже здесь прошла церемония возложения венков при участии посла России Алексея Исакова, руководства Республиканского комитета организации участников Второй Мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, ветеранов Великой Отечественной войны, представителей организаций соотечественников, журналистов.

В г. Кудиркос-Науместис военный атташе Посольства России Олег Давлетзянов возложил венок к памятнику на месте гибели советского пограничника, убитого 22 июня 1941 г. Старшие дипломаты посольства приняли также участие в памятных акциях в Каунасе и Висагинасе.

Дипломаты Генерального консульства в 4 утра зажгли 80 свечей у Центрального воинского мемориала в Клайпеде в память о тех, кто отстоял ее свободу и независимость. Затем сотрудники Генконсульства совместно с представителями ветеранских и общественных организаций возложили венки к воинским мемориалам и местам захоронений советских солдат в Клайпеде, Кретинге, Гаргждай, Паланге, Шяуляй, Тяльшай, Мажейкяй, Плунге, Таураге и на Куршской косе.

Информация «ЛК»