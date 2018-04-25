Память жертв Холокоста

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

23 сентября в Литве отмечается День памяти жертв геноцида евреев. В этот день в 1943 году было уничтожено Вильнюсское гетто. На мемориале в Паняряй, где во время Второй мировой войны погибли десятки тысяч человек, собравшиеся почтили память жертв еврейского геноцида. В церемонии приняли участие руководители страны, министры, дипломаты иностранных государств.

Президент Гитанас Науседа во время церемонии подчеркнул, что Холокост – это трагедия Литвы.

«Только здесь, в Паняряй, мы, Литовское государство, потеряли десятки тысяч своих граждан, которые создавали независимую Литву», – отметил глава страны.

«Мы потеряли талантливых ученых, деятелей искусства, поэтов, врачей, предпринимателей и ремесленников, учителей и священников, потеряли стариков, которые хранили память о прожитых вместе годах, потеряли детей, которые были будущим этой страны», – добавил президент.

По словам Г. Науседы, трудно было признать, что к гибели евреев причастны и литовцы. “Однако мы нашли в себе силы посмотреть исторической правде в глаза. В 1995 году президент Литвы в Израиле попросил прощения за тех литовцев, которые принимали участие в Катастрофе», – сказал президент.

«Важно, чтобы это не повторилось», – подчеркнул он.

Прибывшая на церемонию Габриэле Лисаускайте, чья бабушка пережила расправу с евреями в Паняряй, сказала, что мы должны помнить спасавших евреев людей.

«Ей повезло, пуля попала в руку, она выбралась из-под груды тел, скиталась в лесах и нашла людей, которые ей помогли. Тогда ей пришлось вернуться в гетто, но ее учитель литовского языка очень ей помог – он организовал тайное убежище в костеле св. Котрины, где прятались еще 12 евреев», – рассказала журналистам 28-летняя девушка.

«Моя бабушка рассказывала, что были и хорошие люди, спасавшие евреев. Эти люди – ангелы, поэтому мы должны их помнить», – сказала она.

Днем позже в каунасском Университете им. Великого князя Витаутаса на конференции, посвященной японскому дипломату Тиунэ Сугихара, были вручены награды Праведников народов мира семьям, которые в годы нацистской оккупации спасали евреев.

Награды были вручены четырем семьям, восьми лицам. Награды забрали внуки спасавших евреев.

Посол Израиля в Литве Йоссеф Леви подчеркнул, что эти люди были «лучами света» во тьме, когда нацисты убивали евреев Литвы при пособничестве литовцев.

«В этой тьме было несколько лучей света — символов редкой человечности. Добрых душ, которые рисковали собственными жизнями и жизнями своих семей, чтобы спасти еврея – незнакомую девочку или голодного мальчика – от жестокой смерти. Они слушали свое сердце», – сказал посол.

Он обратил внимание на то, что Праведниками народов мира признаны уже 917 литовцев.

«Литва небольшой народ. 917 — это большая цифра для малого народа, и я горжусь этим», – сказал Й. Леви.

Информация «ЛК», BNS