Памятники покидают пьедесталы

«Все формальные процедурные вопросы вроде решены, ни политические, ни административные решения принимать больше не придется, остается лишь техническая подготовка и реализация решения. Это, наверное, будет обязанностью предприятия Grinda подготовиться и организовать демонтаж с технической стороны. График мы не получали, но думаю, что до Нового года все будет сделано», – сказал BNS вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

По его словам, с Литовским национальным музеем есть договоренность, что на время подготовки экспозиции хранение скульптуры возьмет на себя самоуправление.

Столичные политики единогласно утвердили резолюцию о том, что решение принято на основании заключения Центра геноцида и резистенции жителей Литвы. В заключении установлено, что П. Цвирка в своей общественно-политической деятельности «активно сотрудничал со структурами оккупационной советской власти», а его сотрудничество «повлекло серьезные и вредоносные последствия для судеб Литовского государства и его граждан».

В документе также подчеркивается, что политики дали оценку «сознательной, значительной и добровольной роли» П. Цвирки «в закреплении советской оккупации в Литве в годы Второй мировой войны и предательству Родины».

Желающие сохранить памятник в сквере утверждают, что стремление безоглядно уничтожать советское наследие ничем не отличается от советской цензуры, а литературный талант П. Цвирки должен получить оценку и быть отделен от политической деятельности писателя.

Администрация подготовит план временного вида площади и обсудит с общественностью варианты реконструкции всего комплекса.

Мэр выдвинул идею о том, чтобы сквер, расположенный в вильнюсском районе Науяместис, после снятия памятника П. Цвирке назывался Портовым (Uosto).

«Лично мне очень нравится идея бывшего министра культуры, ведь раньше это была Портовая улица и Портовый сквер. Горожане даже не подозревают, что когда-то здесь располагались ворота из Старого города, через которые люди шли к реке, в сторону порта, и потому сквер назывался Портовым», — пояснил Р. Шимашюс.

Министр культуры Симонас Кайрис, как пишут СМИ, опроверг опасения, что из-за отсутствия четкого проекта на месте памятника могут быть возведены другие объекты.

«В общем плане самоуправления определено, что здесь не вырастут стеклянные здания, офисы или жилые дома. Все равно останется общественная функция. Этот сквер уже стал визитной карточкой района Науяместис», — заверил С. Кайрис.