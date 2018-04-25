Памятникопад

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Протестующие против расизма жители США переключились с битья витрин на борьбу с памятниками. Власти некоторых штатов и городов встали на их сторону и соглашаются добровольно демонтировать монументы личностям, которые ещё недавно считались однозначно положительными персонажами.

США: Колумб и отцы-основатели

Одним из центральных персонажей, с памятниками которому решили бороться протестующие в США в первую очередь, стал Христофор Колумб (Cristoforo Colombo). Испанского мореплавателя, открывшего в 1492 году для европейцев Новый Свет, уже десятки лет обвиняют в геноциде коренного населения, требуя пересмотреть взгляды на его наследие. 10 июня группа протестующих снесла статую Колумба в Ричмонде и сбросила её в озеро. В тот же день в Сент-Поле участники манифестаций скинули скульптуру мореплавателя с постамента, а в Бостоне обезглавили, после чего мэр города распорядился демонтировать её.

В Портленде протестующие снесли сразу два памятника отцам-основателям США – первому президенту Джорджу Вашингтону (George Washington) и третьему – Томасу Джефферсону (Thomas Jefferson).

На памятник Вашингтону вандалы накинули флаг США, подожгли его, а затем опрокинули, оставив надпись «1619» – это год, когда в США прибыли первые африканские рабы. Под председательством Вашингтона Конституционный конвент выработал в 1787 году Конституцию США. Недовольство протестующих вызвал тот факт, что Вашингтон был рабовладельцем.

Что касается одного из авторов Декларации о независимости Томаса Джефферсона, то он «пострадал» за то, что был сыном преуспевающего плантатора, его наследником и владельцем нескольких десятков рабов.

23 июня в Вашингтоне протестующие попытались сбросить с пьедестала памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону (Andrew Jackson), установленный неподалёку от Белого дома. Демонстранты накинули верёвки на статую и принялись раскачивать её. Их остановили полицейские, которые начали возводить ограждения вокруг памятника. Чтобы разогнать протестующих, им пришлось применить перцовый газ. Начались беспорядки.

Джексон считается одним из основателей Демократической партии. В 1830 году он подписал Закон о выселении индейцев, узаконивший этнические чистки населённых индейцами земель. В результате началось переселение индейцев на называемые Индейские территории (ныне штат Оклахома), многие погибли как по дороге, так и в новых местах из-за иных климатических условий и отсутствия привычных источников пищи.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), являющийся противником сноса памятников, напомнил об ответственности за вандализм. В твиттере он назвал действия в отношении памятника Джексону «позорным актом вандализма».

Мэрия Нью-Йорка приняла решение демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (Theodore Roosevelt), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории. В мэрии сочли неподобающей «иерархическую композицию» памятника: в центре монумента находится сидящий на коне Рузвельт, с двух сторон от которого пешком идут индеец и африканец. Власти города считают, что памятник изображает «чернокожих и коренных жителей как порабощённых и расово неполноценных». В самом музее с решением согласны, но заявили, что планируют назвать в честь Рузвельта зал, посвящённый вопросам биологического разнообразия.

Всего в США пострадали около сотни памятников. В Сан-Франциско снесли статуи 18-го президента США Улисса Гранта (Ulysses Grant) и автора текста гимна США Фрэнсиса Скотта Ки (Francis Scott Key). В Ричмонде был повален памятник первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису (Jefferson Davis). В Вашингтоне протестующие снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка (Albert Pike) и подожгли её. Полицейские, прибывшие на место происшествия, просто наблюдали за происходящим.

От Бельгии до Кении

Волна расправы с памятниками из США довольно быстро перекинулась в Европу, Австралию и даже в Африку.

Досталось памятникам и в Великобритании. Там разгорячённая толпа сбросила с постамента символ Бристоля – памятник меценату и работорговцу Эдварду Колстону (Edward Colston). Статую прокатили по улице и скинули в воду.

Колстон был председателем Королевской Африканской компании, которая в то время обладала монополией на работорговлю. Корабли компании в 1672−1689 годах перевезли на Европейский континент около 80 тысяч мужчин, женщин и детей. Во время путешествия, которое длилось около восьми недель, погибали от 10 до 20 процентов перевозимых рабов. После своей смерти в 1721 году Колстон завещал состояние благотворительным организациям.

В Лондоне на памятнике Уинстону Черчиллю (Winston Churchill) напротив парламента появилась надпись «Был расистом». Премьер-министр страны Борис Джонсон (Boris Johnson) дал понять, что он против подобных акций. Он назвал их позорными, пояснив, что снести памятники – значит, солгать по поводу истории и сделать более скудным процесс образования будущих поколений. Чтобы сберечь памятник Черчиллю, он был обнесён деревянными щитами.

Бывшая королева Великобритании Виктория (Victoria) была тоже сброшена с постамента, но уже в Африке. В Найроби (Кения) был демонтирован памятник ей за то, что во время правления Виктории Британская империя продолжала вести агрессивную экспансию по отношению к странам Африки и Азии.

В Бельгии с начала июня подверглись актам вандализма многочисленные памятники королю Леопольду II (Léopold II de Belgique). Леопольд Второй правил Бельгией 44 года с 1865 по 1909 годы и известен крайне жёсткой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сегодня расположена Демократическая Республика Конго. Жители колонии подвергались эксплуатации и наказаниям, за этот период её население резко сократилось. В Бельгии даже создали специальную комиссию по изучению колониального прошлого страны. В ряде городов власти демонтировали скульптуры и пообещали переименовать улицы, названные в честь Леопольда.

В столице испанского острова Мальорка – городе Пальма – вандалы повредили памятники монаху-францисканцу, миссионеру Хуниперо Серре (Junípero Serra). На монументе появилась надпись «расист», сделанная красной краской (в Сан-Франциско его памятник вовсе сбросили с пьедестала). Серра являлся основателем католических миссий на территории современной Калифорнии. В 2015 году папа Франциск причислил его к лику святых. Серру критикуют за притеснение коренных народов и принудительное обращение к вере.

В Милане краской был облит памятник журналисту Индро Монтанелли (Indro Montanelli), а на постаменте появились слова «расист» и «насильник». Скончавшийся в 2001 году Монтанелли был одним из самых влиятельных итальянских журналистов XX столетия. Одна из антифашистских организаций Италии обвиняет журналиста в том, что тот купил 12-летнюю девочку из Эритреи, женился на ней и сделал её своей секс-рабыней.

Против сноса

Помимо Трампа, который последовательно выступает против сноса памятников, похожую позицию занял и президент Франции Эмманюэль Макрон (Emmanuel Macron). О недопустимости сноса памятников он заявил в обращении к нации. По словам Макрона, республика «не сотрёт ни одно имя» из своей истории.

Дискуссия о допустимости сноса памятников началась и в Германии. Поводом стала открывшаяся в берлинском музее Цитадели Шпандау выставка, посвящённая истории монументов города. Организаторы выставки заявили, что вместо сноса памятников их следует помещать в музеи.

Любопытно, что в те же дни в городе Гельзенкирхен (Gelsenkirchen) появилась статуя Владимира Ленина, изготовленная в 1957 году в социалистической Чехословакии.