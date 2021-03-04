Пандемией пользуются авторы теорий заговора, кремлевская пропаганда-разведка

По данным документа, за весь период пандемии в Литве были зафиксированы несколько десятков попыток проведения акций протеста против применяемых ограничений.

«Хотя этих акции протеста были немногочисленными, и в ходе их удалось избежать массовых беспорядков или насильственных выпадов иного характера, некоторые из организаторов этих мероприятий демонстрируют хорошие навыки организации и координации, используют в своей деятельности методы конспирации», – говорится в документе.

Разведка отмечает, что в Литве на большинство лиц, активно действующих против ограничений, оказывает влияние кремлевская пропаганда.

Подсчитано, что «более половины дезинформации, связанной с пандемией COVID-19 в литовском сегменте интернета напрямую взята из источников, благосклонных к Кремлю, или подготовлена при их поддержке».

«Действующие в Литве прокремлевские порталы и проекты видеотрансляций также активно занимаются распространением этой дезинформации и предоставляют возможность сторонникам деструктивных теорий заговора озвучивать собственные установки», – говорится в отчете.

При оценке воздействия дезинформации, разведка акцентирует, что «наибольшую угрозу успешной борьбе с пандемией создают теории, направленные против вакцинации».

Китайская «масочная дипломатия»

По данным литовской разведки, Китая и Россия, прикрываясь стремлением установить контакты зараженных людей, расширяют массовую слежку за местными и зарубежными активистами, стремясь таким образом улучшить свой международный имидж.

«Россия добивается традиционных целей – поощрения конфликтов между государствами Запада и внутри их, поддержания политических сил, настроенных евроскептично, демонстрация бездействий НАТО, Евросоюза и их членов», – говорится в документе.

Между тем Китай, по данным разведки, стремиться противостоять критике в связи с возникшей пандемией и создает позитивный имидж страны.

«Политический режим Китая стремится не только улучшить свою ухудшившуюся репутацию, но и установить важные политические связи, предоставляя медицинские средства в виде гуманитарной помощи государствам, сталкивающимся с пандемией. В долгосрочной перспективе это может быть использовано в закреплении стратегических интересов Китая», – говорится в отчете.

Разведка обращает внимание на то, что во время пандемии китайский политический режим начал реализовывать стратегию расширения влияния за рубежом, – «масочную дипломатию», важной частью которой являются кампании массовой пропаганды.

В отчете говорится, что важную роль в «масочной дипломатии» играют дипломатические представительства Китая, которые занимаются логистикой медицинских средств и стараются, чтобы общественность была подробно информирована о предоставленной помощи.

«Для улучшения имиджа Китая и конкурентоспособности его международных компаний на литовском рынке китайский политический режим координирует посылки медицинских средств в Литву. В публичном пространстве партии медицинских средств представляются как подарки китайских международных компаний, у которых есть прямые интересы в литовских секторах телекоммуникаций и энергетики», – говорится в документе.

В нем также отмечается, что с целью распространения благоприятных для Китая нарративов, расширяется сотрудничество с литовскими СМИ, в которых регулярно публикуются заказные пропагандистские статьи.

В таких тестах подчеркиваются «достижения Китая в борьбе с пандемией, акцентируется предоставленная гуманитарная помощь, важность проекта «Один пояс, один путь», а также высказываются претензии в адрес литовских политиков и активистов, которые критикуют Китай за нарушения прав человека и политики в отношении Гонконга, Тибета, Тайваня».

Разведка также отмечает, что Китай и Россия используют вакцину от COVID-19 как геополитический инструмент.

«Китай стремится к тому, чтобы созданной им вакциной воспользовались как можно больше зарубежных государств, особенно – развивающиеся страны. (…) Россия связывает создание вакцины с улучшением международного имиджа государства и партнёрством с Индией, Бразилией, Венесуэлой и другими государствами», – говорится в отчете.